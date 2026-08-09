Aeronave sufre percance en pista del Aeropuerto Mundo Maya

Durante un procedimiento de despegue en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, una aeronave sufrió un percance, porque "uno de sus neumáticos presentó una avería", informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) durante este domingo, 9 de agosto de 2026. La entidad precisó que no hay pasajeros heridos, pero que el incidente obligó a evacuarlos a un lugar seguro.
Asimismo, la pista de esta terminal aérea quedó cerrada temporalmente, mientras trabajadores de este lugar trabajan en las labores de limpieza.
"Como medida preventiva, la pista se encuentra cerrada temporalmente, mientras se realizan las labores de limpieza y verificación correspondiente", dentro del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, informó la DGAC.
La entidad informó que "todos los pasajeros fueron evacuados y se encuentran en la sala de espera". En coordinación con las aerolíneas, se habilitó el ingreso de buses y vehículos de apoyo para facilitar el traslado de los viajeros, agregó la DGAC.
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Piden paciencia en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya
La DGAC aseguró que las operaciones en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya se reanudarán cuando culminen las acciones de seguridad implementadas tras el incidente. Asimismo, agradecieron la comprensión de los viajeros que hacen uso de esta terminal aérea.
En una imagen compartida se pudo observar que la aeronave permanece en la pista, junto a un vehículo y un toldo, mientras se realizan las acciones para poderla movilizar hacia otro lugar.
Asimismo, se puede observar la presencia de varias personas en los alrededores de la aeronave, posiblemente constatando los daños materiales producidos por la emergencia.
El reporte reiteró que tras lo ocurrido en el lugar "no se reportan personas heridas. Añadieron que las operaciones se reanudarán una vez se concluyan las acciones de seguridad".