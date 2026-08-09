 ¿Cuándo inician las grandes ligas europeas?
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¿Cuándo inician las grandes ligas europeas?

Agosto marcará el regreso de las principales ligas europeas, que ya tienen establecido su calendario de inicio para la temporada 2026-27.

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Campaña contra el racismo en la Premier League - Premier League
Campaña contra el racismo en la Premier League / FOTO: Premier League
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La pretemporada de los principales clubes europeos entra en su recta final y la espera por el regreso del fútbol competitivo está a punto de terminar. Las mejores ligas del continente ya tienen definidas las fechas para el inicio de la temporada 2026-27, con los campeones defensores listos para comenzar el camino hacia una nueva conquista. España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia serán nuevamente los grandes escenarios del fútbol europeo.

La actividad comenzará en La Liga de España el sábado 15 de agosto, con los encuentros Sevilla ante Rayo Vallecano y Alavés frente a Getafe como parte de la jornada inaugural. El Barcelona, vigente campeón del campeonato español, partirá nuevamente entre los principales favoritos para quedarse con el título, aunque tendrá por delante una temporada en la que buscará confirmar su dominio ante sus principales rivales.

El calendario de las mejores ligas europeas

Una semana de gran actividad europea tendrá lugar a partir del 21 de agosto, cuando comenzará la Premier League de Inglaterra con el duelo entre Arsenal y Coventry City. Los 'Gunners' llegan como actuales campeones después de poner fin a una espera de 22 años sin conquistar el campeonato. Ese mismo 21 de agosto también arrancará la Ligue 1 de Francia, con el partido entre Marsella y Racing de Estrasburgo. El París Saint-Germain, actual monarca francés, buscará nuevamente mantenerse en lo más alto.

La Serie A de Italia levantará el telón el 22 de agosto, cuando el Inter se mida con el Monza, mientras que la Bundesliga de Alemania comenzará el 28 de agosto con el enfrentamiento entre Bayern Múnich y Stuttgart.

Antes de que toda esta actividad se ponga en marcha, el fútbol europeo tendrá un primer gran atractivo: la Supercopa de Europa de la UEFA, que enfrentará al PSG, campeón de la Champions League, contra el Aston Villa, ganador de la Europa League. El encuentro se disputará el miércoles 12 de agosto, a las 13:00 horas, en el Red Bull Arena de Salzburgo, Austria. Con este partido comenzará oficialmente una nueva temporada cargada de grandes duelos, figuras y aspirantes al trono del fútbol europeo.

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