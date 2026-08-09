 Presidente Bernardo Arévalo retomará actividades públicas
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Presidente Bernardo Arévalo retomará actividades públicas

Luego de no tener presencia pública durante cinco días por una enfermedad estomacal, el mandatario retomará labores el lunes.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 15 de junio de 2026.
La ausencia del mandatario se hizo notar durante la emergencia causada por la erupción del Volcán de Fuego. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó este domingo, 9 de agosto de 2026, que el presidente, Bernardo Arévalo, retomará sus actividades públicas mañana lunes 10 de agosto de 2026. Fuentes oficiales informaron que el mandatario estuvo ausente de sus actividades públicas durante cinco días, debido a que sufrió una infección intestinal.

La ausencia del mandatario se hizo sentir la semana pasada, cuando en el país se vivió una emergencia por la erupción del Volcán de Fuego. Después de consultar el porque Arévalo no atendía la emergencia, el personal de comunicación confirmó que el mandatario padecía una enfermedad estomacal.

La secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, informó en conferencia de prensa la semana pasada, que el mandatario Arévalo estaba liderando las acciones de emergencia en los alrededores del Volcán de Fuego.

"La salud del señor presidente está siendo monitoreada", aseguró García en su momento, al revelar que el gobernante vivió situaciones difíciles en días anteriores. Asimismo, la funcionaria indicó que el presidente Arévalo recibió un tratamiento a base de antibióticos por el padecimiento.

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Arévalo estuvo pendiente del país

García indicó que "lo más importante es que no es nada grave", al referirse a la enfermedad. Agregó que, pese al padecimiento, Arévalo estuvo trabajando y atento a la situación del volcán.

Además, la comunicadora aseguró que, durante todo este periodo, el jefe del Organismo Ejecutivo estuvo liderando el país.

Cabe resaltar que fue el pasado lunes, 3 de agosto de 2026, cuando el Volcán de Fuego entró en actividad, por lo que las autoridades establecieron una alerta roja en los alrededores por las constantes explosiones y emisiones de material incandescente y columnas de humo y ceniza.

Cabe destacar que, por el momento, continúan las acciones de prevención en este coloso. Recientemente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres emitió un comunicado alertado sobre la permanecía de las prohibiciones para ascender la cumbre.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa para abordar el alza al precio de los combustibles, el viernes 24 de julio de 2026. - Omar Solís/Emisoras Unidas

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