 Semana clave para Guatemala en la Copa Centroamericana
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Clubes guatemaltecos se juegan la vida en la Copa Centroamericana

Solo la victoria le sirve a Xelajú, Mixco y Antigua en la jornada 3 de la Copa Centroamericana; Municipal descansa y no tendrá actividad esta semana.

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Mixco y Xelajú viajaron desde este domingo para sus compromisos en la Copa Centroamericana - Clubes
Mixco y Xelajú viajaron desde este domingo para sus compromisos en la Copa Centroamericana / FOTO: Clubes
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Esta semana se presenta como un momento decisivo para los representantes guatemaltecos en la Copa Centroamericana. Tres clubes nacionales tendrán actividad en partidos de alta exigencia: el martes, Plaza Amador recibe a Xelajú MC a las 18:00 y Deportivo Saprissa enfrenta a Mixco a las 20:00; el jueves, Antigua GFC juega de local ante Marathón a las 20:00. En tanto, Municipal descansa y no disputa ningún encuentro en esta jornada, lo que le permite analizar su situación y prepararse para las fechas restantes de la fase de grupos.

Xelajú MC llega con la necesidad urgente de sumar. Tras caer 0-1 ante Alajuelense en su debut, el conjunto quetzalteco permanece con cero puntos y un solo partido disputado. Un triunfo en Panamá frente a Plaza Amador resultaría indispensable para comenzar a construir su camino hacia la clasificación y evitar quedar demasiado rezagado en el Grupo A. Por su parte, Deportivo Mixco también arrastra un saldo negativo luego de su derrota 0-2 ante Olimpia. El equipo chicharronero, en su primera participación en el torneo, necesita la victoria ante el poderoso Saprissa para no complicar aún más sus posibilidades en un Grupo C dominado por los grandes de Honduras y Costa Rica.

Semana clave en la Copa Centroamericana

Antigua GFC enfrenta un escenario aún más apremiante. Con dos derrotas consecutivas (1-2 frente a Alianza y 0-2 ante Real Estelí), el cuadro colonial se encuentra sin unidades y con la obligación de ganar en casa ante Marathón para mantener vivas sus aspiraciones en el Grupo B. Solo un resultado positivo les permitiría recuperar terreno y soñar con pelear un boleto a los cuartos de final. Mientras tanto, Municipal, que suma cuatro puntos tras un empate y una victoria, aprovecha la pausa para reorganizar fuerzas y llegar con mayor frescura a sus próximos compromisos.

Esta jornada representa una oportunidad clara de reacción para los tres equipos en acción. En un torneo donde cada punto pesa y los márgenes son estrechos, la victoria se convierte en el único camino viable para Xelajú, Mixco y Antigua. El fútbol guatemalteco espera que estos clubes respondan en la cancha y logren resultados que impulsen sus respectivas campañas regionales.

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Trofeo de la Copa Centroamericana en Guatemala - Concacaf

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