Semana clave para Guatemala en la Copa Centroamericana

Esta semana se presenta como un momento decisivo para los representantes guatemaltecos en la Copa Centroamericana. Tres clubes nacionales tendrán actividad en partidos de alta exigencia: el martes, Plaza Amador recibe a Xelajú MC a las 18:00 y Deportivo Saprissa enfrenta a Mixco a las 20:00; el jueves, Antigua GFC juega de local ante Marathón a las 20:00. En tanto, Municipal descansa y no disputa ningún encuentro en esta jornada, lo que le permite analizar su situación y prepararse para las fechas restantes de la fase de grupos.
Xelajú MC llega con la necesidad urgente de sumar. Tras caer 0-1 ante Alajuelense en su debut, el conjunto quetzalteco permanece con cero puntos y un solo partido disputado. Un triunfo en Panamá frente a Plaza Amador resultaría indispensable para comenzar a construir su camino hacia la clasificación y evitar quedar demasiado rezagado en el Grupo A. Por su parte, Deportivo Mixco también arrastra un saldo negativo luego de su derrota 0-2 ante Olimpia. El equipo chicharronero, en su primera participación en el torneo, necesita la victoria ante el poderoso Saprissa para no complicar aún más sus posibilidades en un Grupo C dominado por los grandes de Honduras y Costa Rica.
Semana clave en la Copa Centroamericana
Antigua GFC enfrenta un escenario aún más apremiante. Con dos derrotas consecutivas (1-2 frente a Alianza y 0-2 ante Real Estelí), el cuadro colonial se encuentra sin unidades y con la obligación de ganar en casa ante Marathón para mantener vivas sus aspiraciones en el Grupo B. Solo un resultado positivo les permitiría recuperar terreno y soñar con pelear un boleto a los cuartos de final. Mientras tanto, Municipal, que suma cuatro puntos tras un empate y una victoria, aprovecha la pausa para reorganizar fuerzas y llegar con mayor frescura a sus próximos compromisos.
Esta jornada representa una oportunidad clara de reacción para los tres equipos en acción. En un torneo donde cada punto pesa y los márgenes son estrechos, la victoria se convierte en el único camino viable para Xelajú, Mixco y Antigua. El fútbol guatemalteco espera que estos clubes respondan en la cancha y logren resultados que impulsen sus respectivas campañas regionales.