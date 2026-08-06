Resultado Verdes vs. Municipal por Copa Centroamericana 2026

Verdes F. C. de Belice recibió esta noche en Belmopán a Municipal de Guatemala en la segunda semana de actividades de la cuarta Copa Centroamericana de la Concacaf, un duelo histórico ya que era el primero entre ambas oncenas de forma oficial.
El equipo de Verdes está jugando su tercer torneo internacional centroamericano, luego de aparecer en las ediciones 2023 y 2025, que ha dejado el saldo de ocho juegos y el mismo número de derrotas con 32 goles en contra y 6 a favor. Sumado a ello, el debut en la presente competición se dio de forma escandalosa al perder de local 0-5 ante Motagua, por lo que se esperaba la goleada de los "Rojos" del Municipal.
Municipal anota en primer tiempo
Municipal mostró muy poco en la primera parte ante Verdes. Dominó el partido, tuvo la posesión del esférico, pero su ataque fue muy débil. Dos jugadas de peligro de gol, más la anotación de Alejandro Cabeza fue la ofensiva visitante en Belmopán.
Primero fue Rudy Barrientos quien intentó una volea, la cual llegó a las manos del portero Woodrow West. El mismo jugador exigió al meta tras un remate de larga distancia.
Posteriormente, vino el gol de los "Rojos". El mismo se dio tras un mal remate del portero West, quien en su intento de despejar, se la terminó dando a Cristian Hérnandez, quien asistió a Alejandro Cabeza para el 0-1 cuando era el minuto 18.
De ahí en adelante no hubo mayores emociones, sino hasta en tiempo adicional donde los visitantes tuvieron un mano a mano, pero fue desaprovechada por César Calderón.
¿Hubo o no goleada de Municipal?
Ya en el segundo tiempo, la primera jugada de peligro llegó al 60, con una acción individual de Aubrey David, pero en su remate final, el portero le dijo que no con una espectacular atajada.
Tras el remate de David, el equipo de Verdes tuvo dos acercamientos que inquietaron la parte baja de los actuales campeones del futbol mayor de Guatemala.
Al 67, entró Pedro Altán, quien tuvo al 71 un remate que se fue por arriba de la portería de Verdes, entre los pocos ataques que tenía el equipo de Mario Acevedo.
Municipal pasó otros sustos en la recta final, pero terminó ganando el partido, aunque no fue la gran presentación de un representativo histórico de Guatemala, y que aspira a ganar el título regional.
Municipal apenas ganó 0-1, y suma cuatro puntos en la competición tras el empate ante Cartaginés en casa. Asimismo, llegó a seis duelos sin perder en la Copa Centroamericana (2025 y 2026).
La tercera presentación de los "Rojos" de Guatemala se dará en la cuarta semana de actividades ya que descansará la próxima semana (del 18 al 20 de agosto). Su partido siguiente es ante FAS en condición de visitante, el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas.