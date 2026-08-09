 Hombre detenido por manejar carro robado en Centro Comercial
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Hombre detenido por manejar carro robado en Centro Comercial

Según los detalles de la PNC, el detenido ofrecía el carro robado en una red social y llegó a mostrarlo al parqueo de un centro comercial.

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El carro robado fue decomisado para los procedimientos legales correspondientes., PNC de Guatemala.
El carro robado fue decomisado para los procedimientos legales correspondientes. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sorprendieron a un hombre que manejaba un carro con reporte de robo en el interior de un centro comercial de la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, informaron este domingo, 9 de agosto de 2026. Según los agentes, el conductor intentó escapar al momento de notar la presencia de las autoridades en el parqueo del edificio.

La PNC informó que el detenido es un hombre de 40 años y que lograron aprehenderlo gracias a la denuncia de una mujer que estaba interesada en adquirir el carro. Tras la denuncia, los agentes se acercaron al hombre, pero este aceleró la marcha intentando escapar, pero lo alcanzaron metros adelante.

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El detenido fue conducido a un juzgado de turno. - PNC de Guatemala.

El carro que fue recuperado por la PNC se identifica con las placas particulares 171LGH, que tiene un reporte de robo emitido desde el 23 de julio de este año. Según el documento de emitido por las autoridades, el automóvil fue robado en la 2 avenida y 8 calle colonia Landivar, zona 7 capitalina.

El testimonio de la mujer que denunció al hombre detenido precisó que el conductor ofrecía la venta del carro la sección de Marketplace de la red social Facebook. Los agentes de la PNC condujeron al detenido hacia un juzgado de turno, en donde escuchó los motivos de su captura.

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Carro de reciente modelo incautado

En imágenes, se pudo apreciar que el carro es de reciente modelo y de color gris; además, el automotor pertenece al segmento conocido como SUV. El vehículo fue decomisado para que ayude a profundizar en las investigaciones posteriores a la detención, informó la PNC.

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