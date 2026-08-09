Santo Domingo 2026: Guatemala firma su mejor actuación

La delegación de Guatemala que participó en los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (República Dominicana) terminó séptimo lugar del medallero general, donde México fue el gran ganador.
Guatemala alcanzó un total de 94 medallas, quedando únicamente a seis para alcanzar algo inédito: El centenar de metales.
Al acumular 94 medallas (18 oros, 32 platas y 44 bronces), Guatemala firmó la mejor actuación de unos Centroamericanos y del Caribe respecto al total de medallas, aunque no en posición final del medallero.
Mejores actuaciones de Guatemala
Las 94 medallas logradas en Santo Domingo 2026 ha sido la mejor cosecha de Guatemala a lo largo de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde el país viene participando desde la edición México 1920.
Guatemala superó las 90 medallas obtenidas por los atletas en San Salvador 2022, don se ganaron 20 oros, 23 platas y 47 bronces. Fue sexto lugar.
En el tercer lugar está la participación de Barranquilla 2018 con un total de 84 metales (21 oros, 22 platas y 41 bronces) para ocupar un sexto lugar.
Luego está la presentación en Veracruz 2014 con 77 metales: 15 oros, 19 platas y 43 bronces. Guatemala terminó séptimo.
Un dato extra a estas participaciones históricas está la de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde el país debido a una suspensión del Comité Olímpico Internacional (COI) participó como equipo Centro Caribe Sports. En aquella edición, las preseas obtenidas fueron 79: 17 oros, 27 platas y 35 bronces.
Tras los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, ahora, la delegación chapina se preparará para los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Los 18 oros de Guatemala
- Jorge Vega: Gimnasia artística, modalidad piso
- Jorge Vega: Gimnasia artística, modalidad salto
- Christopher Martínez y Jonathan Solís: Bádminton, dobles
- Kevin Cordón: Bádminton, individual
- María Chiroy: Boxeo, categoría 65 kilogramos
- José Toledo: Golf, individual
- Pedropablo de la Roca: Karate, modalidad kumite -60 kilogramos
- Allan Maldonado: Karate, modalidad kumite -75 kilogramos
- Sofía Cabrera: Pentatlón moderno, final
- Faberson Bonilla: Patinaje de velocidad, 100 metros sprint
- Faberson Bonilla: Patinaje de velocidad, 200 metros contrarreloj dual
- Erick Gordillo: Natación, 400 metros combinado individual
- Alejandra Higueros: Taekwondo, modalidad poomsae tradicional individual
- Guatemala: Tiro, rifle 50 metros tres posiciones por equipos masculino
- Guatemala: Tiro, skeet por equipos masculino
- Guatemala: Tiro, trap por equipos masculino
- Guatemala: Tiro, trap por equipos mixto
- Guatemala: Pentatlón moderno, final.