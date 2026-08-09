 Resultado San Pedro-Suchitepéquez, Jornada 3 Apertura 2026
Deportes

San Pedro se da un festín y golea a Suchitepéquez

Los shecanos consiguieron una importante victoria en casa ante Suchitepéquez y confirmaron su buen inicio de torneo, mientras los venados siguen sin levantar cabeza.

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Celebración de San Pedro ante Suchitepéquez en el Apertura 2026 - Diego José Vásquez
Celebración de San Pedro ante Suchitepéquez en el Apertura 2026 / FOTO: Diego José Vásquez
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El Deportivo San Pedro tuvo una presentación inmejorable en su estreno oficial en el Estadio Municipal Sampedrano dentro de la Liga Nacional. El conjunto shecano goleó 3-0 a Suchitepéquez en la tercera jornada del Apertura 2026 de la Liga Bantrab, en un encuentro que quedó prácticamente sentenciado durante la primera mitad gracias a los tantos de Germán Águila, Sebastián Colón y Yasnier Matos.

La fiesta comenzó temprano para los locales, que encontraron en Águila a uno de sus principales protagonistas. El delantero argentino volvió a hacerse presente en el marcador y alcanzó los dos goles en el campeonato (anotó en la primera jornada ante Xela). San Pedro aprovechó sus oportunidades y construyó una ventaja que le permitió afrontar el complemento con tranquilidad. Para Suchitepéquez, la situación se complicó todavía más con la expulsión de Elmer Monroy al minuto 77, quien vio la tarjeta roja tras una agresión sobre un adversario, acción que tuvo que ser revisada mediante el FVS.

San Pedro hunde a Suchitepéquez

El triunfo tuvo además un significado especial para San Pedro, ya que representó su primer encuentro de Liga Nacional disputado en el Municipal Sampedrano. En su anterior compromiso como local, el equipo shecano tuvo que trasladarse al estadio Marquesa de la Ensenada debido a que su recinto deportivo aún o cumplía con las especificaciones para recibir juegos en la máxima categoría. Ahora, ante su afición y con una contundente victoria, pudo celebrar una jornada histórica.

Con los tres puntos, San Pedro alcanzó seis unidades después de tres fechas, producto de dos victorias y una derrota. El equipo suma cuatro goles a favor y apenas uno en contra, números que reflejan un sólido comienzo en su aventura por la Liga Nacional.

El panorama es completamente distinto para Suchitepéquez: el cuadro venado todavía no conoce la victoria, apenas acumula un punto y registra dos derrotas. Además, no ha conseguido marcar en el torneo y ya recibió cinco goles, por lo que actualmente presenta tanto el peor registro ofensivo como una de las defensas más vulnerables del Apertura 2026.

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 | Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 / Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 | Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 / Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 | Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 / Diego José Vásquez

Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 | Diego José Vásquez

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Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 / Diego José Vásquez

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Partido entre San Pedro vs. Suchitepéquez por el Torneo Apertura 2026 | Diego José Vásquez

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