Siguen las investigaciones en Asentamiento Los Cerritos

Los trabajos de investigación del Ministerio Público (MP) y de la Policía Nacional Civil (PNC) en el Asentamiento Los Cerritos, de la zona 7 capitalina, continuaron durante este domingo, 9 de agosto de 2026, informaron autoridades de tránsito, quienes advirtieron la llegada de más vehículos de la policía al lugar.
Amílcar Montejo, director de comunicación de EMETRA, informó que ya son casi dos días de operativos, acciones, allanamientos y otras diligencias en este sector. De hecho, la PNC reportó ayer la captura de un hombre en este lugar, por un ataque armado que dejó al menos siete fallecidos en Boca del Monte, Villa Canales.
Las autoridades de tránsito resaltaron que sigue la reducción de carriles en el Puente El Incienso, contiguo al Asentamiento Los Cerritos, por las acciones de la PNC en el área. En ese contexto, Montejo pidió a los automovilistas que tengan precaución y mantenan su colaboración con las autoridades.
Si transita de las zonas 1, 2, 3, 6, 17 y 18 hacia el Anillo Periférico, en búsqueda de las calzadas San Juan o Roosevelt, utilice vías alternas, explicó Montejo. Una de las vías alternas sugeridas por las autoridades es la que conecta la 10a. avenida de la zona 1 hacia la zona 4 capitalina.
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Rutas alternas al Asentamiento Los Cerritos
Asimismo, los encargados del tránsito pidieron a la población cruzar por toda la Avenida Elena para avenida El Cementerio y así llegar a la Calzada San Juan. Otra de las opciones es transitar por la Avenida Bolívar. El Trébol y la calzada La Paz, hacia el bulevar Austriaco.
Otra de las conexiones disponibles es la que va del Puente Olímpico de la zona 5 hasta la Avenida Bolívar, indicó Montejo.
Asimismo, las autoridades investigan varios vehículos estacionados en el sector de Los Cerritos, destacando que durante este domingo identificaron al menos dos automotores que tienen denuncia de haber sido robados.