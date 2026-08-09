Localizan posible marihuana dentro de autobús extraurbano

El sector conocido como Cruce El Toro fue escenario para la localización de varios paquetes que posiblemente contienen marihuana en su interior, reportó la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo, 9 de agosto de 2026. La entidad policial agregó que este lugar se ubica en la ruta que conduce desde el municipio de la Libertad hacia el poblado de El Naranjo, en el departamento de Petén, frontera con México.
La PNC reportó que los paquetes encontrados son rectangulares y por el momento se someten a pruebas científicas para determinar si su contenido es marihuana. La entidad policial agregó que el cargamento era transportado abordo de un bus extra urbano.
La institución policial aseguró que dará más detalles de los operativos para constatar que el cargamento da positivo a marihuana. El procedimiento sigue en marcha y por el momento no se reportan personas capturadas.
En imágenes, se pudo apreciar que los paquetes fueron colocados sobre un plástico negro, junto a cajas de cartón en las que posiblemente habían sido empacados. La sustancia sospechosa a marihuana permanece envuelta en plásticos de color blanco o gris.
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Otro capturado con marihuana
En otras acciones policiales, la PNC reportó que en una pronta acción, agentes de la Comisaría 33 capturaron a Milton, de 24 años, en el caserío Santa Fe, del municipio de San Antonio, departamento de Suchitepéquez, luego de un ataque armado que dejó tres personas fallecidas y una herida.
Según el reporte policial, el ahora detenido intentó huir al notar la presencia policial, pero fue alcanzado por los agentes. Al detenido se le encontraron tres bolsas con marihuana.
Caber resaltar que varios vecinos del lugar lo señalan como presunto participante de un ataque armado. En los relatos aseguraron que el detenido había lanzado un arma de fuego utilizada en el hecho y que aparentemente estaba en una de las viviendas cercanas.
"El capturado fue puesto a disposición del juzgado competente, para que solvente su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el hecho y establecer responsabilidades", afirmó la PNC.