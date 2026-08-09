 Esta semana se reactiva la Conmebol Libertadores 2026
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Esta semana se reactiva la Conmebol Libertadores 2026

Los octavos de final de la Conmebol Libertadores representarán una lucha de encopetados campeones con desafiantes ambiciosos al título.

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Flamengo de Brasil es el actual campeón de la Libertadores
Flamengo de Brasil es el actual campeón de la Libertadores / FOTO: EFE
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La edición 67 de la Copa Libertadores regresa tras una pausa por el Mundial 2026 con unos octavos de final en los que siete clubes campeones y nueve aspirantes ambiciosos de levantar su primer trofeo tratarán de hacerse un espacio en la próxima fase.

Fluminense, Estudiantes de La Plata, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Liga de Quito y Corinthians lucharán junto a Independiente Rivadavia, Universidad Católica, Deportes Tolima, Independiente del Valle, Platense, Coquimbo Unido, Cerro Porteño, Mirassol y Rosario Central por el paso a los cuartos de final, con la mira puesta en la final del 28 de noviembre en Montevideo.

Después de 126 partidos desde las rondas primarias de eliminación, en los que se anotaron 276 goles para un promedio de 2,19 por encuentro, la Copa Libertadores llega a una fase en la que los brasileños, con cinco representantes, vuelven a mostrarse como los grandes opcionados a llevarse de nuevo el máximo trofeo del futbol sudamericano.

Libertadores: Debutantes con buen pie

En la Copa Libertadores 2026 se ha dado la particularidad de que tres equipos debutantes han llegado a una etapa tan avanzada como los octavos de final.

El de mejor desempeño de ellos es el Independiente Rivadavia argentino que, de la mano de Alfredo Berti en la banca y con un Álex Arce imparable de cara a las redes contrarias (es el máximo goleador del torneo con ocho tantos), lideró con autoridad el grupo C con 16 puntos, ocho por encima de Fluminense, su rival en la próxima fase.

Otra de las figuras del equipo mendocino en lo que va corrido del torneo fue el colombiano Sebastián Villa, quien anotó tres goles en la etapa de grupos, pero, en medio del parón por el Mundial, el extremo regresó a las filas del Boca Juniors, luego de haber jugado en el Xeneize entre 2018 y 2023.

La otra revelación argentina es Platense, que pasó a los octavos de final como segundo del grupo E, por detrás de Corinthians.

El Calamar, como es conocido el club argentino en el que se formó David Trezeguet, basa su fortaleza en el colectivo, en el que sobresalen jugadores como el centrocampista Franco Zapiola (autor de los dos goles de su equipo en la victoria 0-2 ante el Timao en el último partido de la fase de grupos en Sao Paulo), el delantero Guido Mainero y el zaguero Ignacio Vásquez.

Conmebol Libertadores: ¡Otro fracaso para Boca Juniors!

El equipo argentino ahora deberá disputar la reválida de la Sudamericana en el segundo semestre de este año.

Octavos de final, partido de ida, de la Libertadores

No. Partido  Fecha  Horario 
1 Fluminense (BRA) vs. Independiente Rivadavia (ARG) Martes 11 de agosto  16:00 horas GT
2 Estudiantes (ARG) vs. Universidad Católica (CHI) Martes 11 de agosto  18:30 horas GT
3 Deportes Tolima (COL) vs. Independiente del Valle (ECU) Martes 11 de agosto  18:30 horas GT
4 Platense (ARG) vs. Coquimbo Unido (CHI) Miércoles 12 de agosto  16:00 horas GT
5 Palmeiras (BRA) vs. Cerro Porteño (ARG) Miércoles 12 de agosto  16:00 horas GT
6 Cruzeiro (BRA) vs. Flamengo (BRA) Miércoles 12 de agosto  18:30 horas GT
7 Mirassol (BRA) vs. Liga de Quito (ECU) Jueves 13 de agosto  16:00 horas GT
8 Rosario Central (ARG) vs. Corinthians (BRA). Jueves 13 de agosto  18:30 horas GT

*Información EFE.

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