Hipopótamo Persigue Embarcación y Causa Terror a Turistas

Un encuentro con la fauna silvestre en el río Okavango, en Botsuana, África, terminó en momentos de tensión cuando un hipopótamo salió del agua y comenzó a perseguir una embarcación en la que viajaban una mujer y sus tres hijos.
El momento fue captado en video por Oznur Bell, una de las pasajeras, quien relató que la experiencia fue una de las más aterradoras que ha vivido. La mujer se trasladaba el domingo con sus hijos y una amiga entre distintos campamentos ubicados en el norte de Botsuana.
Bell llevaba su teléfono en la mano porque estaba grabando a un elefante que habían encontrado durante el recorrido. Sin embargo, poco después, la atención de los turistas se concentró en un hipopótamo que apareció en el agua.
Según su relato, el guía que conducía la embarcación redujo inicialmente la velocidad para evitar molestar al animal. No obstante, al percatarse de que el hipopótamo podía reaccionar, advirtió a los pasajeros que debían prepararse para acelerar.
Cuando el bote comenzó a alejarse, los turistas descubrieron que el animal se dirigía detrás de ellos. En las imágenes se observa al hipopótamo avanzar por el agua mientras la embarcación aumenta la velocidad y deja una estela a su paso.
Encuentro terminó sin personas heridas
Bell aseguró que durante esos segundos todos los ocupantes estuvieron realmente preocupados. Finalmente, el bote logró alejarse del animal y el encuentro terminó sin personas heridas.
Los hipopótamos son animales territoriales y pueden reaccionar de manera agresiva cuando sienten que su espacio está siendo invadido, especialmente cerca de cuerpos de agua. Aunque son herbívoros, su enorme tamaño, fuerza y comportamiento defensivo los convierten en uno de los animales más peligrosos de África.
El video del momento muestra el riesgo que pueden representar los encuentros cercanos con fauna silvestre y la importancia de mantener una distancia segura durante los recorridos turísticos.