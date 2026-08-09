Continúa activa la prohibición para subir el Volcán de Fuego

Después de que salieran a luz imágenes de personas ascendiendo el Volcán de Fuego, usando chalecos y supuestos distintivos del gobierno, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reiteró que "no está autorizado el ascenso al Volcán de Fuego". El ente de prevención emitió un comunicado este domingo, 9 de agosto de 2026, para recalcar la información, subrayando que la medida sigue vigente para personas civiles y para colaboradores o personal de las instituciones que conforman el Sistema CONRED.
El ente aclaró que las personas que aparecieron en las imágenes no corresponden a personal de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED ni a personal autorizado de las instituciones que conforman el mismo sistema.
La SE-CONRED hizo un llamado a la población a respetar las restricciones establecidas para el ascenso al Volcán de Fuego y evitar realizar actividades que puedan poner en riesgo su integridad física y su vida.
La prioridad es salvaguardar la vida de todas las personas ante las condiciones de riesgo que prevalecen en el área", aseguró Conred.
La instancia añadió que, ante cualquier situación de peligro, active el Sistema CONRED llamando al 119, porque es el teléfono de emergencia nacional.
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Actividad del Volcán de Fuego es normal
Cabe resaltar que el pasado 5 de agosto de 2026, Conred emitió un comunicado en el que aseguró que, de acuerdo con el Boletín Vulcanológico Especial BEFGO_066_2026 del INSIVUMEH, el volcán de Fuego regresó a sus parámetros normales después de 50 horas de actividad.
Sin embargo, recalcaron que permanecen activas las amenazas asociadas con el material volcánico acumulado, entre ellas el descenso de lahares, dispersión de ceniza, entre otros. A esas condiciones se suma la actividad normal del coloso.
Ante estas condiciones, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED recomendó a la población en general:
- No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.
- Cubrir depósitos de agua y alimentos para evitar su contaminación con ceniza.
- Utilizar mascarilla o un paño húmedo para proteger nariz y boca.
- Tener lista la Mochila de las 72 horas.
- Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.
- Seguir las indicaciones de las autoridades locales.
- Mantenerse informado a través de medios oficiales.
- Poner en práctica el principio de la auto evacuación en caso de ser necesario.