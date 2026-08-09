 Liberan el tránsito en Puente Incienso tras operativos
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Liberan el tránsito en Puente Incienso tras operativos

Autoridades viales confirmaron que las investigaciones en Los Cerritos finalizaron y por ello quedó libre el paso hacia el Anillo Periférico.

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El tránsito quedó totalmente liberado en este sector del Anillo Periférico., Captura de pantalla.
El tránsito quedó totalmente liberado en este sector del Anillo Periférico. / FOTO: Captura de pantalla.
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Tras varias horas de diligencias en la colonia Los Cerritos, las autoridades de tránsito reportaron que los allanamientos e investigaciones finalizaron, por lo que el tránsito quedó totalmente habilitado en el Puente Incienso, con dirección hacia el Anillo Periférico. El director de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, informó que por el retiro de los vehículos policiales "ya no hay, a esta hora, acumulación de vehículos desde la zona 3 hacia la colonia La Bethania, zona 7, capitalina.

En ese lugar, la PNC reportó la captura del primer sospechoso de haber participado en un ataque armado que dejó siete fallecidos y varios heridos en Boca del Monte, Villa Canales. De esa manera, quedó detenido el primer sospechoso del crimen en contra de varias personas, entre las que se encontraba María Eugenia Reyes Morales, mejor conocida como "La Mi Amor" en la red social Tiktok.

En ese mismo lugar, cercano al Puente Incienso, las autoridades encontraron un predio de carros en los que descubrieron dos automotores que tenían reporte de haber sido robados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Asimismo, las autoridades procedieron a realizar una inspección, registro y secuestro de evidencia para la resolución del citado caso.

Los allanamientos arrancaron el pasado viernes en horas de la tarde, según el reporte de las autoridades. Por el momento se desconocen detalles de las investigaciones, pero se espera que en las próximas horas se den a conocer detalles de los hallazgos en este lugar cercano al Puente Incienso.

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Rutas alternas al Puente Incienso

Mientras tardaron los procedimientos de las autoridades, los encargados del tránsito pidieron a la población cruzar por toda la Avenida Elena para avenida El Cementerio y así llegar a la Calzada San Juan. Otra de las opciones es transitar por la Avenida Bolívar. El Trébol y la calzada La Paz, hacia el bulevar Austriaco.

Otra de las conexiones disponibles es la que va del Puente Olímpico de la zona 5 hasta la Avenida Bolívar, indicó Montejo.

Asimismo, las autoridades investigan varios vehículos estacionados en el sector de Los Cerritos, destacando que durante este domingo identificaron al menos dos automotores que tienen denuncia de haber sido robados.

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El tránsito quedó totalmente liberado en este sector del Anillo Periférico. - Captura de pantalla.

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