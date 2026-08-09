Piden que transportistas cuenten con limitador de velocidad

La Dirección General de Transportes (DGT) reiteró su llamado a los transportistas para que prioricen la seguridad en la vía pública del país e instalen el Sistema Limitador de Velocidad (SLV) en sus unidades. Como parte del seguimiento a un accidente de tránsito, la entidad emitió un comunicado este domingo, 9 de agosto de 2026, destacando que un vehículo tipo sedán y un bus de transporte extraurbano chocaron en el kilómetro 112 de la ruta CA-01 Oriente, en el departamento de Jutiapa, dejando daños materiales y una persona herida.
La DGT informó que hizo una verificación en sus registros, constatando que el autobús involucrado en el percance vial no contaba con el sistema SLV. Asimismo, destacaron que la unidad de transporte ya registraba una multa de Q3 mil y tampoco contaba con un registro del conductor.
Según la DGT, este hecho que involucra al gremio de los transportistas se suma a los recientes accidentes de transporte de carga en los que también se ha detectado la ausencia del SLV. La entidad aseguró que esta situación evidenció la importancia de que se cumplan las medidas de seguridad establecidas en todos los sectores del transporte.
En ese sentido, la DGT reiteró su llamado a los transportistas para verificar que sus unidades cumplan con la normativa vigente. Pidió que todas las unidades de transporte, de carga y de pasajeros, instalen y tengan en funcionamiento el SLV.
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Piden a transportistas a solventar incumplimientos
La DGT exhortó a los propietarios y responsables de las unidades de transporte para que solventen los incumplimientos detectados. La entidad recordó a los transportistas que "la prevención y el cumplimiento de las medidas de seguridad son fundamentales para proteger la vida de los usuarios y prevenir hechos de tránsito".
En contexto, un autobús del servicio extraurbano de pasajeros chocó de frente en contra de un carro tipo sedán en el kilómetro 112 de la carretera a El Salvador, en el área de Jutiapa. La unidad de transporte no contaba con identificación de alguna empresa de transportes, pero se identificaba con las placas comerciales 787 BFZ.
Según imágenes compartidas por Provial, tras el choque ambos vehículos sufrieron serios daños en su estructura. La unidad de transporte de pasajeros perdió todo el frente, mientras que el carro particular quedó totalmente destruido.