Resultado Municipal vs Cobán Imperial, fecha 3 Apertura 2026

Municipal y Cobán Imperial cerraron este domingo 9 de agosto en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, la cual tenía en juego el liderato de la competencia, situación en la cual también tenía su parte el equipo de Antigua G. F. C., que esperaba un tropiezo por parte del conjunto que dirige el nicaragüense Mario Acevedo. Al final del duelo, los "Rojos" celebraron el triunfo 2-0 gracias a los goles de Rudy Muñoz y Erik López.
El partido, en gran parte de los primeros 45 minutos, fue parsimonioso y con pocas jugadas a destacar. El momento más comentado del duelo, antes del gol de Rudy Muñoz, había sido un penal que concedió el árbitro Wildomar Ramírez tras la falta de Salvador Estrada sobre Ángel Cabrera a los 25 de juego.
Mario Acevedo pidió intervención del Football Video Support (FVS), y el árbitro Wildomar Ramírez tras la revisión ratificó su decisión, pena máxima a favor de los cobaneros. En la ejecución llegó el argentino Brian Calabrese, quien de derecha intentó vencer a Kenderson Navarro, quien con una atajada al ras del césped se quedó con el esférico y la ilusión visitante del primer gol al 29.
Luego, aparecieron tiros de César Archila y Cristian Hernández, los cuales fueron interceptados por el portero de los cobaneros, Tomás Agustin Casas.
Cuando el cronómetro marcaba el 45+2, apareció el gol de Rudy Muñoz tras una buena asistencia de José Morales desde la banda de la derecha. Tras el gol, Ramírez revisó la jugada en el FVS por una supuesta falta en la ofensiva, pero ratificó su decisión del gol.
Municipal líder invicto y con puntuación perfecta
Para la segunda parte, cuando se desarrollaba el 55, Cobán Imperial pidió intervención del FVS por considerar que una falta de Jefry Bantes sobre Ángel Cabrera era para expulsarlo del partido. El árbitro revisó y su decisión fue que no había argumento para dejar al "Rojo" con 10 jugadores.
La oportunidad de gol más clara para los cobaneros en la parte de complemento se dio a los 68 cuando Ángel Cabrera remató de larga distancia y exigió a Kenderson Navarro, quien con una atajada brillante enviaba la pelota al tiro de esquina, salvando así a su equipo del empate.
Mario Acevedo realizó varias variantes al 74 para ir cerrando las líneas y con ello llevarse los tres puntos que le daban el liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
El partido cerró con un gol del paraguayo Erik López, quien recibió un pase de gol de Pedro Altán al 86. El FVS revisó la jugada por dudas sobre una mano de "Pedrito", pero terminó ratificando la anotación.
Ganó el "Mimado de la Afición" y sumó su noveno punto en su tercer partido, con ello marcha invicto y con puntuación perfecta. El "Rojo" visitará a Guastatoya el sábado 15 de agosto a las 17:00 horas, por su parte, el "Príncipe Azul" es anfitrión de Mixco ese mismo día, pero a las 13:00 horas.