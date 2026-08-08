Así le fue a Guatemala el último día en Santo Domingo 2026

Guatemala tuvo este sábado un cierre de ensueño en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar tres medallas: una de oro, una de plata y una de bronce, para completar una gran faena y dar una última muestra de lucha y entrega en las justas de Santo Domingo 2026.
Con la actuación de este sábado, la delegación nacional cerró su participación con 94 medallas en total: 18 de oro, 32 de plata y 44 de bronce, para ubicarse en el séptimo lugar de la clasificación general.
Fue otro día de gloria, en el que el pentatlón moderno cerró con broche de oro gracias a la actuación de Juan Ochoa y Marcos García en el relevo masculino, quienes le dieron a Guatemala el oro número 18. La presea significó la consagración para los atletas tras largas jornadas de preparación y exigencia, que incluyeron fogueos y campamentos.
Además, Sofía Cabrera volvió a subir al podio, esta vez junto a Sophia Hernández en el relevo femenino. Para Cabrera fue su tercera medalla en Santo Domingo 2026, después del oro individual y la plata en el relevo mixto, para completar una destacada actuación en los Juegos.
Otro momento de grandeza lo protagonizó María Fernanda Peinado en los 42 kilómetros de marcha, donde se adjudicó la medalla de plata después de una intensa pelea con la mexicana Sofía Ramos.
Santo Domingo 2026 dejó grandes historias y momentos para el deporte guatemalteco, donde, más allá de las medallas, quedaron plasmados la entrega, el esfuerzo y la determinación de nuestros atletas por llevar a Guatemala a lo más alto.
Oro y bronce en el cierre del pentatlón
El pentatlón moderno volvió a poner a Guatemala en lo más alto del podio en Santo Domingo 2026, gracias a la medalla de oro conquistada por Juan Ochoa y Marcos García en la categoría de relevos masculinos, prueba que cerró la actividad de este deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Este sábado se vivió una gran fiesta en la sede Batalla de las Carreras, donde los atletas nacionales cerraron con una sonrisa en el rostro tras conquistar la presea dorada, además del bronce en el relevo femenino conseguido por Sofía Cabrera y Sophia Hernández.
Ochoa y García tuvieron una gran actuación en la natación y la carrera con obstáculos, y cerraron a lo grande en la prueba combinada de carrera y tiro, lo que les permitió finalizar con 1,308 puntos y quedarse con el oro, por delante de México (1,271) y República Dominicana (1,248).
Horas antes, Sofía Cabrera y Sophia Hernández celebraron la medalla de bronce en el relevo femenino del pentatlón moderno, luego de terminar la competencia con 1,118 puntos.
El oro fue para la dupla de Venezuela integrada por Giraly Marcano y Osmaidy Arias, que obtuvo 1,215 puntos, mientras que la plata quedó en manos de las mexicanas Catherine Oliver y Priscila Espinoza, con 1,151.
El pentatlón moderno instaló una gran actuación en Santo Domingo 2026 con cinco medallas: dos oros, una plata y dos bronces.
Los oros fueron obra de Sofía Cabrera, en la categoría individual, y de Juan Ochoa y Marcos García, en el relevo masculino. La plata llegó en el relevo mixto con Cabrera y Ochoa, mientras que los bronces fueron conquistados por Juan Ochoa, en individual, y por Sofía Cabrera y Sophia Hernández, en el relevo femenino.
*Información COG.