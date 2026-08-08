 Fátima Bosch comparte mensaje a la niñez en Guatemala
Farándula

Fátima Bosch dedica emotivo mensaje a la niñez durante su visita a Guatemala

Durante su estadía en Guatemala, Miss Universe 2025 protagonizó un emotivo encuentro con niños y compartió un poderoso mensaje sobre la importancia de proteger su futuro.

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Fátima Bosch, Redes sociales Miss Universe
Fátima Bosch / FOTO: Redes sociales Miss Universe
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Fátima Bosch continúa su paso por Guatemala y, en medio de las actividades relacionadas con su visita al país, la actual Miss Universe 2025 ha dedicado parte de su agenda a una de las causas que ha buscado visibilizar durante su reinado: el bienestar y la protección de la niñez.

La mexicana compartió este sábado 8 de agosto una serie de fotografías en las que aparece conviviendo de cerca con niñas guatemaltecas. En una de las imágenes se observa a Bosch sentada junto a dos pequeñas mientras escriben y dibujan, una escena alejada del glamour de las pasarelas y que muestra una faceta más cercana de la reina de belleza.

La publicación fue realizada en colaboración con la cuenta oficial de Miss Universe y estuvo acompañada por un mensaje en el que Bosch reflexionó sobre los derechos, sueños y oportunidades que deben tener los niños.

"Cuidar las infancias es cuidar el futuro", escribió la mexicana al iniciar su publicación.

Bosch agregó que todo niño merece crecer rodeado de amor, protegido y escuchado, además de contar con acceso a educación, salud, alimentación y un hogar seguro. También destacó la importancia de que los pequeños tengan tiempo para jugar, soñar y descubrir sus capacidades.

"Proteger la infancia es cuidar esa luz con la que llegan al mundo", señaló en otra parte del mensaje compartido en Instagram.

Su publicación rápidamente generó numerosas reacciones y comentarios de seguidores que destacaron que la labor de una Miss Universe también puede extenderse hacia proyectos sociales y humanitarios.

Fátima Bosch fortalece su vínculo con Guatemala

La relación de Fátima Bosch con Guatemala se ha fortalecido desde que comenzó su recorrido internacional. En enero fue recibida en el Aeropuerto Internacional La Aurora por Raschel Paz, Miss Universe Guatemala 2025, y durante los días siguientes tuvo la oportunidad de conocer parte de la cultura y tradiciones del país.

Tras finalizar aquella primera visita, Bosch calificó su experiencia en territorio guatemalteco como "inolvidable" y destacó especialmente la calidez y amabilidad que recibió de los guatemaltecos.

Ahora, varios meses después, la reina universal vuelve a Guatemala con una agenda que refuerza el componente social de su reinado y que también coincide con uno de los acontecimientos más importantes del calendario de belleza nacional.

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Fátima Bosch - Redes sociales

Estará en Miss Universe Guatemala este sábado

La agenda de Fátima Bosch tendrá otro momento especial la noche de este sábado 8 de agosto, cuando estará presente en el evento de Miss Universe Guatemala 2026.

La gala reúne a representantes de diferentes departamentos y territorios que buscan obtener la corona nacional y convertirse en la sucesora de Raschel Paz. 27 candidatas fueron presentadas para competir en la edición 2026 del certamen.

La ganadora tendrá la responsabilidad de representar a Guatemala en la próxima edición de Miss Universe, cuya edición número 75 está prevista en Puerto Rico.

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