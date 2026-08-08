Continúan investigaciones por tiroteo en el Periférico

El vocero vial en la Municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo, informó que las acciones de investigación por un tiroteo en el Periférico continúan ejecutándose este sábado, 8 de agosto de 2026, 14 horas después del tiroteo ocurrido en el área. El comunicador informó que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) continúan en el lugar recabando evidencias, lo que impacta el tránsito con dirección hacia el sur.
Montejo no descartó que los trabajos en el lugar continúen durante la noche, por lo que pidió a los usuarios de esta vía usar rutas alternas o tener paciencia porque en el área se redujo el paso en al menos un carril con dirección hacia la calzada San Juan.
Montejo agregó que las unidades móviles del ente investigador y de las fuerzas de seguridad permanecen en el carril derecho del asentamiento Las Torres, frente al Puente Incienso, donde ocurrió el tiroteo. Asimismo, compartió imágenes en las que se ve las acciones que realizan las autoridades.
El vocero vial indicó que se reporta fuerte congestionamiento desde el kilómetro 11 con dirección hacia las zonas 6, 2, 1, 11 y 12, respectivamente. Mientras tanto, las autoridades no reportan personas capturadas por el momento.
En otras noticias: Lluvias del 2026 han causado 14 fallecidos y más de 40 mil afectados
Tiroteo ocurrió ayer por la noche
Según los reportes, el ataque armado por el que se hacen las investigaciones en este sector ocurrió la noche del pasado viernes. Desde que ocurrió ese incidente armado se iniciaron las investigaciones en el área y por el momento no han finalizado.
En el carril derecho del Puente El Incienso permanece un vehículo de color gris y un automotor identificado con las iniciales del Ministerio Público. Se desconoce a qué hora finalizarán las diligencias.
Las autoridades de tránsito no descartaron continuar informando acerca de los avances de las investigaciones, con el fin de reportar la liberación de la vía.