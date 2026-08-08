Lluvias del 2026 han causado 14 fallecidos

Según datos compartidos por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) las lluvias del invierno 2026 han dejado 14 personas fallecidas hasta este sábado, 8 de agosto de 2026 y más de 40 mil afectados. La entidad reportó que en el actual periodo ha atendido un total de 1 mil 55 emergencias.
Asimismo, Conred precisó que la actual temporada de lluvias arrancó el 19 de abril de 2026 y los datos compartidos están actualizados hasta la mañana de este sábado.
Conred indico que las lluvias también han dejado 9 mil 394 familias afectadas y 8 mil 687 damnificadas, para un total de 43 mil 8 personas afectadas y 19 mil 383 evacuadas. Por el invierno actual, la instancia también reportó que ha dado atención a un total de 1,312 personas albergadas.
Conred agregó que las eventualidades de la temporada de lluvias también han causado cuatro personas heridas, 12 personas hospitalizadas y una desaparecida.
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Viviendas dañadas por las lluvias
El detalle de Conred añade que hasta la fecha suman 257 casas con daños leves, 8 mil 273 con daños moderados y 157 con averías severas. Advirtieron que esas condiciones mantienen al menos 225 viviendas en riesgo y que por el momento no hay construcciones de este tipo destruidas.
Las lluvias también han afectado la infraestructura pública, con 317 carreteras afectadas, 21 puentes con daños, 29 escuelas afectadas, 10 edificios públicos con desperfectos y se han reportado 12 perjuicios en la red de energía eléctrica.
Asimismo, Conred explicó que el departamento más afectado por las lluvias es Alta Verapaz, donde se han atendido 324 emergencias. Mientras tanto, en el departamento de Guatemala se han atendido 99 incidentes.
De esos números, Conred también contabiliza 89 emergencias en Izabal. En Sacatepéquez, se reportan 60; Quetzaltenango, 59; Quiché, 52; San Marcos, 47; Petén, 44; Chiquimula, 40; Suchitepéquez, 39; Zacapa, 32; Baja Verapaz, 31; Escuintla, 30; Santa Rosa, 27; Huehuetenango, 22; El Progreso, 12; Jalapa, 12; Jutiapa, 11; Retalhuleu, 8; Totonicapán, 7; Chimaltenango, 6 y Sololá, 4.