Masacre escolar en Tailandia: menor asesina a abuelos y profesores

Un adolescente de 14 años abrió fuego este viernes 7 de agosto en una escuela secundaria de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, dejando al menos siete personas muertas y más de 30 heridas.
De acuerdo con el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, entre las víctimas mortales se encuentran cinco profesores y los dos abuelos del adolescente. Después del ataque, el menor se disparó y murió.
El tiroteo ocurrió alrededor de las 10:00 horas en la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en el distrito de Bang Kruai. El centro educativo cuenta con aproximadamente 3 mil estudiantes.
Testigos relataron momentos de pánico dentro del establecimiento. Algunos alumnos se refugiaron debajo de sus escritorios mientras escuchaban los disparos, mientras otros fueron evacuados del edificio.
Estudiante se pronuncia
Uno de los estudiantes, de 18 años, contó que inicialmente pensó que los sonidos eran petardos. La situación cambió cuando los disparos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia.
Las autoridades desplegaron agentes policiales y equipos de emergencia para controlar la situación. Nueve de los heridos permanecen en estado crítico.
La Policía encontró dentro de la escuela una pistola y municiones. Según las primeras investigaciones, el arma pertenecía al abuelo del adolescente, con quien el menor vivía. Las autoridades todavía investigan cómo tuvo acceso al arma y cuál fue el motivo del ataque.
Tras la tragedia, el Ministerio de Educación anunció un refuerzo de las medidas de seguridad en los centros educativos, incluida una revisión de los protocolos para evitar el ingreso de armas.
El gobierno también anunció compensaciones para las familias de las víctimas y las personas heridas, mientras UNICEF pidió fortalecer los servicios de salud mental para los estudiantes afectados por el ataque.