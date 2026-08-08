Pasa sobre calle en construcción en Antigua Guatemala

Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Antigua Guatemala captaron como un conductor temerario irrespetó las señales de una calle en construcción y pasó encima de piedras, materiales de construcción, zanjas y otros obstáculos de la obra en construcción. El clip de menos de 60 segundos, muestra como un carro sedán atraviesa la Avenida El Desengaño.
Las imágenes muestran que el responsable del automotor pasa sobre piedras de gran tamaño, sin temor de causarle daños mecánicos al tren delantero del vehículo. El carro, de baja altura, supera piedras de gran tamaño, un promontorio de tierra y recorre una distancia larga que aún no se había terminado de empedrar.
Las autoridades de Antigua Guatemala indicaron que cada colocación de piedra e intervención en la calle requiere tiempo y recursos públicos para beneficio de nuestros vecinos. Aunque la entidad no especificó si la conducción temeraria del automovilista causó daños en el tramo donde ya habían trabajado los obreros encargados.
Sin embargo, el video destaca que el carro pasó sobre el tramo que recién se había trabajado y que todavía no estaba listo para el paso del tránsito de los automóviles. La Municipalidad de Antigua Guatemala instó a los vecinos a obedecer las señales de tránsito y evitar daños en la obra que se realiza en la ciudad colonial.
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Piden denunciar estos actos en Antigua Guatemala
La comuna instó a los residentes de la ciudad colonial para que denuncien este tipo de actos, por los daños que pueden causar en los trabajos de reparación de la calles y avenidas de Antigua Guatemala.
Para hacer las denuncias, la corporación municipal puso a disposición el teléfono número 1552 opción 1 de la Municipalidad. Asimismo, indicaron que mantienen un centro de monitoreo activo las 24 horas, para vigilar acciones como estas.
"Si observas acciones que afecten la infraestructura municipal, repórtalas al 1552, opción 1", precisaron.
Por el momento se desconoce si el conductor del sedán captado por las cámaras de vigilancia fue multado.