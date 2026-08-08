Confirman 4 fallecidos por ataque armado en Nuevo Texcuaco

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios reportó que durante la noche del pasado viernes ocurrió un ataque armado en la colonia Nuevo Texcuaco 1, del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, con saldo de cuatro fallecidos y un herido que fue trasladado hacia un centro asistencial de la localidad.
Los rescatistas compartieron imágenes en las que se observa que el hecho de violencia tuvo lugar en un camino de terracería. En su reporte de este sábado, 8 de agosto de 2026, los rescatistas indicaron que el hecho de violencia ocurrió frente al lote 29 de la citada colonia.
Según imágenes de los cuerpos de rescate, las personas fallecidas en el ataque armado de Nuevo Texcuaco quedaron sobre el suelo de tierra, en diferentes lugares de la calle. Los rescatistas cubrieron los cuerpos con mantas, para que las autoridades llegaran al lugar a realizar las labores de investigación sobre el hecho.
Bomberos Voluntarios de Escuintla informaron que dentro de los heridos fue atendida una persona de 72 años de edad, quien sufrió lesiones de bala en las piernas y por ello fue necesario su traslado hacia el Hospital Nacional de Escuintla.
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Identifican a las víctimas del ataque armado
Bomberos Voluntarios relataron que entre los fallecidos figura un herido que era trasladado en un vehículo particular hacia un centro asistencial. La víctima fue identificada como Ángel Gabriel González, de 19 años de edad.
"A pesar de los esfuerzos de nuestro personal, el joven falleció a su ingreso al IGSS La Gomera", lamentaron los rescatistas al referirse al ataque armado.
Asimismo, relataron que en el lugar quedaron tres personas fallecidas, debido a la gravedad de las heridas de los proyectiles de arma de fuego. Las víctimas fueron identificadas como Adelso González, de 53 años de edad; Ana María Hernández, de 60 años; y una cuarta persona de sexo masculino, aún sin identificar.
Mientras tanto, los rescatistas indicaron que la persona de 72 años herida en el incidente armado fue identificada como Nicolás Asquina, de 72 años de edad.