Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9

La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, decidió que Carlos Ovidio Acevedo Navas, acusado de embestir en tres ocasiones al motorista Larkin Morales, debe continuar en libertad.
La Sala rechazó la apelación del Ministerio Público (MP) en contra de las medidas sustitutivas otorgadas por la jueza Verónica Ruiz Blau.
La Fiscalía presentó el pasado 10 de julio, una apelación en contra de la resolución emitida por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, la cual benefició con medidas sustitutivas a Acevedo Navas, señalado de embestir a un motorista y causarle graves lesiones.
El ente investigador expuso que el fallo que permite al sindicado recuperar su libertad se emitió a pesar de que carece de suficientes argumentos. Además, señaló que se observaron contradicciones de la juzgadora Verónica Ruiz Blau al momento de resolver.
Fue el pasado 2 de julio cuando el referido tribunal determinó que Acevedo Navas podría seguir el proceso penal en su contra estando en libertad. Específicamente, se definió que quedaba revocada la prisión preventiva y se le otorgaron las siguientes medidas sustitutivas: arresto domiciliario, caución económica de Q15 mil; registro bajo control biométrico una vez al mes en el Ministerio Público; arraigo (prohibición de salir del país sin autorización judicial).
La decisión a favor del acusado surgió a pesar de que el MP se opuso durante la audiencia correspondiente y explicó que existe riesgo de evadir a la justicia y que existe riesgo de evadir a la justicia y de obstaculización a la averiguación de la verdad.
Motorista agredido pide justicia
Una manifestación se llevó a cabo el pasado viernes, 3 de julio, en las afueras de la Torre de Tribunales para exigir justicia en el caso de Larkin Daniel Morales, el motorista que fue embestido por un conductor el año pasado y que perdió la pierna como consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la agresión.
El joven afectado se presentó al lugar junto con su madre, Mónica Cuque, y otras personas con el fin de pronunciarse en contra de la reciente resolución emitida por la jueza Verónica Ruiz, del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, quien le concedió medidas sustitutivas a Carlos Ovidio Acevedo Navas, el automovilista señalado en el caso.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7