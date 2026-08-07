 Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango
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Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

La celebración se realizará del 8 al 16 de agosto, en el marco de las festividades dedicadas a la Virgen de la Asunción.

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Comerciantes realizan los últimos preparativos previo a la apertura de la Feria de Jocotenango 2026., Foto Omar Solís
Comerciantes realizan los últimos preparativos previo a la apertura de la Feria de Jocotenango 2026. / FOTO: Foto Omar Solís
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Este sábado 8 de agosto dará inicio la Feria de Jocotenango 2026 en la zona 2 de la capital; los comerciantes realizan los preparativos para recibir a miles de guatemaltecos desde este fin de semana.

En un recorrido en la avenida Simeón Cañas e Hipódromo del Norte, zona 2, de la Ciudad de Guatemala, se pudo observar a los comerciantes y vendedores trabajando en la instalación de la tradicional Feria de Jocotenango, como parte de la celebración a la Virgen de la Asunción.

La feria se realizará desde este 8 de agosto al 16 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas.  Los visitantes podrán disfrutar de comida típica como: garnachas, molletes, churros, elotes y dulces tradicionales. Así mismo de los juegos mecánicos; lotería; tiro al blanco y áreas familiares.

Las autoridades municipales dieron a conocer que habrá servicio gratuito de Trolley Bus los fines de semana de 10:00 a 20:00 horas.

Además en las instalaciones del Mapa en Relieve tendrá horarios especiales de iluminación y visita de 8:00 a 22:00 horas los fines de semana.

Actividades religiosas

Por su parte la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción dio a conocer las actividades religiosas que se desarrollan los días principales de la celebración. 

Viernes 14 de agosto

07:00 hrs, Santa Misa

15:00 hrs. Salida Procesión Virgen del Tránsito (San José de la Montaña)

17:00 hrs. Ingreso de la Procesión Virgen del Tránsito. Conclusión de la Novena

18:00 hrs. Santa Misa con Pastoral Juvenil del Decanato

19:00 hrs. Serenata

Sábado 15 de agosto 

05:00 hrs. Santa Misa

06.15 hrs. Salida Procesión

07:00 hrs. y 09:00 hrs. Rosario

09:30 hrs. Ingreso de la Procesión a Catedral Metropolitana  

10:00 hrs. Santa Misa en Catedral Metropolitana

10:30 hrs. y 12:15 hrs. Santa Misa (Templo Parroquial) 

13:30 hrs. Rosario

 15:00 hrs. Celebración de la Palabra

16:00 hrs. Rosario

18:00 hrs. Santa Misa dominical

19:30 hrs. Entrada de la Procesión

22:00 hrs. Cierre del Templo

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

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Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 | Foto Omar Solís

Feria de Jocotenango 2026 / Foto Omar Solís

La primera celebración de la feria en honor a la Virgen de la Asunción fue en 1550, según historiadores. Aunque se hizo en una comunidad de Chinautla, no en la zona 2 como es la tradición.

El motivo fue que en la antigua, Parroquia Vieja se exhibía una imagen de la virgen y en su honor se hizo la primera feria.

En el siglo XVII, con la construcción de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen se definió la celebración religiosa. Además, otro festejo se hizo en Jocotenango, Sacatepéquez.

¿Cuándo empieza y cuando termina? Feria de Jocotenango 2026: fechas, horarios y todo lo que podrás disfrutar

La tradicional Feria de Jocotenango 2026 está lista para recibir a miles de visitantes con nueve días de diversión, gastronomía y actividades para toda la familia.

Con información de Omar Solis, Emisoras Unidas Digital

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