Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

Este sábado 8 de agosto dará inicio la Feria de Jocotenango 2026 en la zona 2 de la capital; los comerciantes realizan los preparativos para recibir a miles de guatemaltecos desde este fin de semana.
En un recorrido en la avenida Simeón Cañas e Hipódromo del Norte, zona 2, de la Ciudad de Guatemala, se pudo observar a los comerciantes y vendedores trabajando en la instalación de la tradicional Feria de Jocotenango, como parte de la celebración a la Virgen de la Asunción.
La feria se realizará desde este 8 de agosto al 16 de agosto, de 10:00 a 22:00 horas. Los visitantes podrán disfrutar de comida típica como: garnachas, molletes, churros, elotes y dulces tradicionales. Así mismo de los juegos mecánicos; lotería; tiro al blanco y áreas familiares.
Las autoridades municipales dieron a conocer que habrá servicio gratuito de Trolley Bus los fines de semana de 10:00 a 20:00 horas.
Además en las instalaciones del Mapa en Relieve tendrá horarios especiales de iluminación y visita de 8:00 a 22:00 horas los fines de semana.
Actividades religiosas
Por su parte la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción dio a conocer las actividades religiosas que se desarrollan los días principales de la celebración.
Viernes 14 de agosto
07:00 hrs, Santa Misa
15:00 hrs. Salida Procesión Virgen del Tránsito (San José de la Montaña)
17:00 hrs. Ingreso de la Procesión Virgen del Tránsito. Conclusión de la Novena
18:00 hrs. Santa Misa con Pastoral Juvenil del Decanato
19:00 hrs. Serenata
Sábado 15 de agosto
05:00 hrs. Santa Misa
06.15 hrs. Salida Procesión
07:00 hrs. y 09:00 hrs. Rosario
09:30 hrs. Ingreso de la Procesión a Catedral Metropolitana
10:00 hrs. Santa Misa en Catedral Metropolitana
10:30 hrs. y 12:15 hrs. Santa Misa (Templo Parroquial)
13:30 hrs. Rosario
15:00 hrs. Celebración de la Palabra
16:00 hrs. Rosario
18:00 hrs. Santa Misa dominical
19:30 hrs. Entrada de la Procesión
22:00 hrs. Cierre del Templo
La primera celebración de la feria en honor a la Virgen de la Asunción fue en 1550, según historiadores. Aunque se hizo en una comunidad de Chinautla, no en la zona 2 como es la tradición.
El motivo fue que en la antigua, Parroquia Vieja se exhibía una imagen de la virgen y en su honor se hizo la primera feria.
En el siglo XVII, con la construcción de la Ermita de Nuestra Señora del Carmen se definió la celebración religiosa. Además, otro festejo se hizo en Jocotenango, Sacatepéquez.
Con información de Omar Solis, Emisoras Unidas Digital