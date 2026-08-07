 Full Claro: Más Velocidad y Gigas en tu Celular Sin Costo
Empresas

Full Claro: más velocidad en casa y más gigas en tu celular sin costo adicional

El objetivo es simple: brindar más valor a quienes ya confían en Claro para mantenerse conectados.

Compartir:
Full Claro, Archivo
Full Claro / FOTO: Archivo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Hoy en día, muchas personas contratan su internet residencial y su servicio móvil por separado, sin considerar que reunir ambos servicios con un mismo proveedor puede traer beneficios adicionales.

En el caso de Claro, esta combinación permite acceder a Full Claro, una opción pensada para que los usuarios aprovechen mejor su conectividad tanto en casa como fuera de ella.

Full Claro es tener un servicio de internet residencial Claro y una línea móvil Claro, ya sea en modalidad prepago o postpago. Al contar con ambos servicios, los clientes pueden acceder gratis a beneficios exclusivos, según los planes y servicios contratados.

Foto embed
Full Claro - Claro

El objetivo es simple: brindar más valor a quienes ya confían en Claro para mantenerse conectados.

Con Full Claro, los clientes pueden recibir beneficios como:

  • Hasta 50% más de velocidad en su internet residencial, ideal para disfrutar mejor el entretenimiento en casa, trabajar, estudiar, jugar en línea o conectar varios dispositivos al mismo tiempo.
  • Además, quienes cuentan con un plan móvil postpago pueden recibir el doble de gigas en su plan, para navegar más, compartir contenido, usar aplicaciones y mantenerse conectados donde estén.
  • O si el cliente tiene una línea prepago Claro, también puede beneficiarse con 5GB gratis al mes, una ventaja adicional para seguir conectado desde el celular.

Una solución para disfrutar más conectividad

Full Claro permite integrar la conectividad del hogar y del celular en una sola experiencia. Esto significa más velocidad para navegar desde casa y más datos móviles para acompañar el día a día.

Ya sea para ver series, realizar videollamadas, estudiar, trabajar, revisar redes sociales o comunicarse con la familia, Full Claro ofrece beneficios que ayudan a mejorar la experiencia digital de los usuarios.

¿Cómo activar Full Claro?

Si un cliente ya cuenta con internet residencial y línea móvil Claro, puede activar Full Claro a través de los canales oficiales:

  • Visitando una tienda Claro.
  • Llamando al 147100.
  • Escribiendo por WhatsApp al 4214-7100.

La aplicación de los beneficios está sujeta a los planes y servicios contratados, así como a los términos y condiciones vigentes. Se recomienda validar los detalles, requisitos y disponibilidad a través de los canales oficiales de Claro.

Foto embed
Full Claro - Claro

En Portada

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango t
Nacionales

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

08:33 PM, Ago 07
Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidost
Nacionales

Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidos

10:12 PM, Ago 07
Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9

09:19 PM, Ago 07
Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicost
Farándula

Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicos

05:24 PM, Ago 07
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 añost
Deportes

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

06:47 AM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar