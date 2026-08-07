Full Claro: Más Velocidad y Gigas en tu Celular Sin Costo

Hoy en día, muchas personas contratan su internet residencial y su servicio móvil por separado, sin considerar que reunir ambos servicios con un mismo proveedor puede traer beneficios adicionales.
En el caso de Claro, esta combinación permite acceder a Full Claro, una opción pensada para que los usuarios aprovechen mejor su conectividad tanto en casa como fuera de ella.
Full Claro es tener un servicio de internet residencial Claro y una línea móvil Claro, ya sea en modalidad prepago o postpago. Al contar con ambos servicios, los clientes pueden acceder gratis a beneficios exclusivos, según los planes y servicios contratados.
El objetivo es simple: brindar más valor a quienes ya confían en Claro para mantenerse conectados.
Con Full Claro, los clientes pueden recibir beneficios como:
- Hasta 50% más de velocidad en su internet residencial, ideal para disfrutar mejor el entretenimiento en casa, trabajar, estudiar, jugar en línea o conectar varios dispositivos al mismo tiempo.
- Además, quienes cuentan con un plan móvil postpago pueden recibir el doble de gigas en su plan, para navegar más, compartir contenido, usar aplicaciones y mantenerse conectados donde estén.
- O si el cliente tiene una línea prepago Claro, también puede beneficiarse con 5GB gratis al mes, una ventaja adicional para seguir conectado desde el celular.
Una solución para disfrutar más conectividad
Full Claro permite integrar la conectividad del hogar y del celular en una sola experiencia. Esto significa más velocidad para navegar desde casa y más datos móviles para acompañar el día a día.
Ya sea para ver series, realizar videollamadas, estudiar, trabajar, revisar redes sociales o comunicarse con la familia, Full Claro ofrece beneficios que ayudan a mejorar la experiencia digital de los usuarios.
¿Cómo activar Full Claro?
Si un cliente ya cuenta con internet residencial y línea móvil Claro, puede activar Full Claro a través de los canales oficiales:
- Visitando una tienda Claro.
- Llamando al 147100.
- Escribiendo por WhatsApp al 4214-7100.
La aplicación de los beneficios está sujeta a los planes y servicios contratados, así como a los términos y condiciones vigentes. Se recomienda validar los detalles, requisitos y disponibilidad a través de los canales oficiales de Claro.