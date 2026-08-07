Los Supersónicos: Live Action con Jim Carrey

La esperada adaptación cinematográfica de "Los Supersónicos" en formato de acción real ha dado un paso significativo con la confirmación de Jim Carrey como su protagonista.
Warner Bros. Discovery reveló la noticia en su carta trimestral a los accionistas correspondiente al segundo trimestre de 2026, marcando un hito en un proyecto que ha estado en desarrollo por más de dos décadas.
El estudio ha fijado su estreno para "más allá de 2027", lo que indica que aún hay un camino por recorrer antes de que la icónica familia futurista llegue a la pantalla grande.
Esta es la primera vez que Warner Bros. oficializa la participación del aclamado actor, poniendo fin a meses de especulaciones.
La mención de Jim Carrey en el documento para accionistas subraya la seriedad del compromiso del estudio con esta producción, que figura en el calendario junto a otros proyectos de alto perfil como la precuela de "Ocean’s Eleven" con Bradley Cooper y Margot Robbie, una nueva entrega de la saga "Matrix" y "Aegon’s Conquest", un derivado de "Game of Thrones".
El camino para llevar a "Los Supersónicos" al cine ha sido largo y lleno de intentos fallidos. Desde 2003, cuando Adam Shankman estuvo vinculado al proyecto, hasta 2007, cuando Robert Rodriguez exploró una versión animada por computadora, la idea ha pasado por varias manos.
"Los Supersónicos": Un Clásico Animado
La serie original, creada por William Hanna y Joseph Barbera para Hanna-Barbera Productions en 1962, introdujo al público a la familia Sónico: Super, Ultra, Lucero, Cometín, el perro Astro y la robot doméstica Robotina.
Vivían en una vibrante ciudad flotante del futuro, equipada con autos voladores y dispositivos automatizados que anticipaban muchas de las tecnologías modernas.
Fue una serie pionera, siendo la primera emitida en color por ABC y uno de los pocos ejemplos de animación en horario estelar antes de la llegada de "Los Simpson".
A pesar de su innovación, fue cancelada tras una sola temporada, a diferencia de su contemporánea "Los Picapiedras". Sin embargo, su popularidad llevó a Hanna-Barbera a producir nuevos episodios en los años 80 y a estrenar un largometraje en 1990.
El papel de Super Sónico, el padre de familia y empleado de Espacio-cohetes Espaciales Espacio S.A., representa un giro interesante en la carrera de Jim Carrey. Este rol se aleja de los personajes que requerían un maquillaje extremo y una transformación física intensa, como en "El Grinch", y se acerca más a la interpretación que ofreció en "Mentiroso, mentiroso".