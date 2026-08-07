Santo Domingo 2026: Allan Maldonado gana oro para Guatemala

El guatemalteco Allan Maldonado vivió un día de alegría y euforia después de coronarse campeón en Santo Domingo 2026 en karate, modalidad kumite -75 kilogramos, al vencer en una vibrante final al dominicano Carlos Herrera. Con este metal, Guatemala llegó a 16 oros.
Maldonado celebró la medalla de oro con la bandera de Guatemala en lo alto, haciendo sentir su orgullo por los colores azul y blanco en un combate en el que siempre buscó tomar la iniciativa y mantenerse a la ofensiva.
El karateca nacional tomó ventaja 2-0 con un waza-ari y posteriormente amplió la diferencia hasta el 4-1. Herrera reaccionó con un ippon para igualar 4-4 cuando restaban 21 segundos, dejando el combate abierto para un cierre de mucha tensión.
Maldonado respondió en los segundos decisivos para quedarse con el triunfo. Con 17 segundos por disputar consiguió un yuko para recuperar la ventaja 5-4 y, apenas cuatro segundos después, sumó otro punto que sentenció el combate 6-4.
Bronce para María Wong
En la jornada de karate de este viernes también estuvo presente la guatemalteca María Wong, en el kumite femenino -61 kilogramos, donde enfrentó a la salvadoreña Stephanie Juárez en el combate por la medalla de bronce.
Wong y Juárez sostuvieron un combate reñido que terminó 6-5 a favor de la salvadoreña, quien se quedó con el bronce. En -68 kilogramos, Odaly López no logró avanzar de la ronda de grupos, al igual que Carlos Chacón en -67 kilogramos.
El karate cerró su actuación en Santo Domingo 2026 con tres medallas: dos de oro y una de plata. Los títulos fueron conquistados por Allan Maldonado y Pedropablo de la Roca, mientras que Fernando Calderón obtuvo la presea de plata.
Vásquez conquista la plata en E-Sports
Arnaldo Vásquez conquistó la medalla de plata para Guatemala en la modalidad de eFootball de los E-Sports de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Con estrategia y un gran nivel competitivo, el guatemalteco protagonizó una destacada actuación y alcanzó la primera medalla en la historia de los deportes electrónicos para Guatemala en estas justas.
La final, disputada al mejor de tres juegos, terminó 2-0 a favor del panameño Jhonathan Morán. En el primer partido, el canalero se impuso 3-0 utilizando al club Arsenal, mientras que el guatemalteco jugó con el Barcelona.
En el segundo encuentro, Morán volvió a dominar y se llevó la victoria 4-0, dejando a Vásquez con la medalla de plata en Santo Domingo 2026. En la semifinal, disputada también este viernes, el guatemalteco venció 2-1 al cubano Sergio Alejandro Pérez.
Dos bronces en canotaje
Las guatemaltecas Nataly González y Katerin Osorio cerraron las competencias de canotaje en la Presa de Rincón con una medalla de bronce en la categoría K2 500 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
Las atletas nacionales cruzaron la línea de meta con un tiempo de 2:04.28, superando a los botes de Puerto Rico y República Dominicana, con lo cual se quedaron con el bronce en una prueba en la que México conquistó el oro y Colombia la plata.
En el K4 500 metros femenino, las nacionales Nataly González, Kely Bolvito, Genesis López y Katerin Osorio celebraron el bronce con un tiempo de 1:57.94, por detrás de los botes de México y Colombia, que se quedaron con el oro y la plata, respectivamente.
En la categoría K1 200 metros masculino, Juan Guevara terminó en la sexta posición con un tiempo de 40.51, en una prueba dominada por Venezuela, México y Cuba. En el K4 500 metros masculino, Guatemala terminó sexto con un tiempo de 1:43.57.
Squash festeja el bronce
Guatemala se quedó con las medallas de bronce en squash por equipos masculino y femenino, tras un enorme esfuerzo en el cierre de la agenda de este deporte en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
En la rama masculina, Josué Enríquez, Alejandro Enríquez y José Toscano enfrentaron a México en la ronda semifinal. Los guatemaltecos se midieron a Leonel Cárdenas, Alfredo Ávila y César Salazar, quienes se llevaron el triunfo y el pase a la final.
En el duelo disputado, José Toscano cayó ante César Salazar por 11-6, 11-3 y 11-2. La serie no pudo continuar debido a una lesión de uno de los integrantes del equipo nacional.
En la categoría femenina, Tabita Gaitán, Darlyn Sandoval y Winifer Bonilla cayeron frente a las colombianas Lucía Bautista, Laura Tovar y Paula Tovar con un resultado de 2-0, para quedarse con la medalla de bronce.
*información COG.