 Conferencia de prensa de Lester Martínez vs. Luka Plantic
Deportes

Lester Martínez: “La etapa más difícil empezó hace un par de días”

El boxeador petenero reconoció que la fatiga que actualmente siente es parte del buen proceso para obtener un excelente resultado ante el croata Luka Plantic.

Compartir:
El boxeador nacional Lester Martínez lleva a cabo su preparación en Colorado Springs
El boxeador nacional Lester Martínez lleva a cabo su preparación en Colorado Springs / FOTO: FB de Lester Martínez
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El boxeador guatemalteco, Lester Martínez, quien se prepara para su vigésimo segunda pelea como profesional, participó esta mañana en una conferencia virtual con la prensa guatemalteca, en la cual también estuvieron sus entrenadores, el huehueteco Esaú Diéguez y el capitalino Héctor Arriola.    

Lester Martínez habló de su campamento de preparación, el cual se hace en Colorado Springs (Colorado), una zona boscosa y montañosa estadounidense, la cual era utilizada también por el exboxeador norteamericano, Terence Crawford, quien es pieza clave en la vida del petenero.

Martínez es consciente de que no es el mejor boxeador, pero día a día trabaja para conseguirlo, y la gran prueba será este sábado 29 de agosto en Los Ángeles, California, cuando enfrente al croata Luka Plantić, de 29 años, y quien llega invicto tras 13 peleas, de las cuales 10 han sido por la vía nocaut.   

Lester Martínez ya tiene rival para su próxima pelea

El combate se llevará a cabo el próximo 29 de agosto, en Los Ángeles, California.

Así se prepara Lester Martínez para la pelea

El boxeador chapín dijo que su campamento en Estados Unidos no es nada fácil, pero que: "Eso determina el resultado de la pelea que tendré. Me estoy preparando muy bien".

Sobre el momento más difícil de su etapa preparativa, Lester Martínez, aseguró: "La etapa más difícil empezó hace un par de días, y esta semana lo he sentido más. Estoy en esos días donde el cuerpo se resiente, pero la mente exige más".   

Añadió: "Casi siempre, cuando hago estos campamentos, en estos días es cuando más resiento el cuerpo cansado y fatigado, pero es por la buena preparación que se está haciendo. Sé que si no estuviera así, sería porque no estoy haciendo un buen trabajo en el gimnasio".   

Foto embed
Lester Martínez fue condecorado por el Comité Olímpico Guatemalteco - COG

Lester Martínez se refiere a Luka Plantić

Lester Martínez también contestó a la interrogante de Emisoras Unidas sobre el análisis que se le ha hecho al rival, en esa línea, el boxeador guatemalteco respondió: "Al final es bueno ver al rival, que es un proceso que lo hacen los entrenadores para identificar fortalezas y debilidades".

Martínez amplió: "A veces no nos basamos solo en una técnica; nos preparamos para todo, para lo bueno, lo malo y lo peor, ya que peleando un golpe te puede nublar la vista, y todo el plan trabajado desaparece en ese momento. Para el día de la pelea estaremos bien preparado".     

Luka Plantić, de 29 años y conocido como "The Thunder" (El Trueno), es el actual campeón internacional de peso supermediano del CMB. El púgil croata ha construido una sólida trayectoria profesional con un récord perfecto de 13 victorias, de las cuales 10 han sido por la vía del nocaut, lo que refleja su poder ofensivo dentro del ring.

La pelea entre Lester Martínez y Luka Planitić El combate se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y la cartelera de ese día también tendrá la participación de otro guatemalteco.

Es de recordar que Martínez se juega el invicto y defenderá el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El campeón registra un récord profesional de 21 combates, con un saldo de 20 victorias, 16 de ellas antes del límite, y un empate.

Foto embed
Lester Martínez y Plantiić se enfrentan el sábado 29 de agosto - ProBox TV

En Portada

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango t
Nacionales

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

08:33 PM, Ago 07
Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidost
Nacionales

Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidos

10:12 PM, Ago 07
Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9

09:19 PM, Ago 07
Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicost
Farándula

Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicos

05:24 PM, Ago 07
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 añost
Deportes

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

06:47 AM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar