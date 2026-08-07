Conferencia de prensa de Lester Martínez vs. Luka Plantic

El boxeador guatemalteco, Lester Martínez, quien se prepara para su vigésimo segunda pelea como profesional, participó esta mañana en una conferencia virtual con la prensa guatemalteca, en la cual también estuvieron sus entrenadores, el huehueteco Esaú Diéguez y el capitalino Héctor Arriola.
Lester Martínez habló de su campamento de preparación, el cual se hace en Colorado Springs (Colorado), una zona boscosa y montañosa estadounidense, la cual era utilizada también por el exboxeador norteamericano, Terence Crawford, quien es pieza clave en la vida del petenero.
Martínez es consciente de que no es el mejor boxeador, pero día a día trabaja para conseguirlo, y la gran prueba será este sábado 29 de agosto en Los Ángeles, California, cuando enfrente al croata Luka Plantić, de 29 años, y quien llega invicto tras 13 peleas, de las cuales 10 han sido por la vía nocaut.
Así se prepara Lester Martínez para la pelea
El boxeador chapín dijo que su campamento en Estados Unidos no es nada fácil, pero que: "Eso determina el resultado de la pelea que tendré. Me estoy preparando muy bien".
Sobre el momento más difícil de su etapa preparativa, Lester Martínez, aseguró: "La etapa más difícil empezó hace un par de días, y esta semana lo he sentido más. Estoy en esos días donde el cuerpo se resiente, pero la mente exige más".
Añadió: "Casi siempre, cuando hago estos campamentos, en estos días es cuando más resiento el cuerpo cansado y fatigado, pero es por la buena preparación que se está haciendo. Sé que si no estuviera así, sería porque no estoy haciendo un buen trabajo en el gimnasio".
Lester Martínez se refiere a Luka Plantić
Lester Martínez también contestó a la interrogante de Emisoras Unidas sobre el análisis que se le ha hecho al rival, en esa línea, el boxeador guatemalteco respondió: "Al final es bueno ver al rival, que es un proceso que lo hacen los entrenadores para identificar fortalezas y debilidades".
Martínez amplió: "A veces no nos basamos solo en una técnica; nos preparamos para todo, para lo bueno, lo malo y lo peor, ya que peleando un golpe te puede nublar la vista, y todo el plan trabajado desaparece en ese momento. Para el día de la pelea estaremos bien preparado".
Luka Plantić, de 29 años y conocido como "The Thunder" (El Trueno), es el actual campeón internacional de peso supermediano del CMB. El púgil croata ha construido una sólida trayectoria profesional con un récord perfecto de 13 victorias, de las cuales 10 han sido por la vía del nocaut, lo que refleja su poder ofensivo dentro del ring.
La pelea entre Lester Martínez y Luka Planitić El combate se llevará a cabo el próximo sábado 29 de agosto, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y la cartelera de ese día también tendrá la participación de otro guatemalteco.
Es de recordar que Martínez se juega el invicto y defenderá el título interino de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El campeón registra un récord profesional de 21 combates, con un saldo de 20 victorias, 16 de ellas antes del límite, y un empate.