Alianza entre Gasolineras Uno y Grupo Q para Combustibles Eficientes

Gasolineras UNO y Grupo Q han sellado una alianza estratégica en Guatemala, ampliando así una colaboración regional que ya abarca Honduras y El Salvador. El objetivo principal es ofrecer una experiencia mejorada a quienes adquieren vehículos de las marcas reconocidas que distribuye Grupo Q: Jeep, RAM y Peugeot.
Esta unión integra la tecnología automotriz de alto rendimiento con combustibles certificados de alta calidad. Los clientes que compren un vehículo nuevo disfrutarán de beneficios exclusivos desde el primer recorrido, como bonos de combustible, promociones de bienvenida, asesoría técnica especializada y respaldo para mantener el óptimo rendimiento del motor.
En Guatemala, la alianza llega en un momento importante para Gasolineras UNO, conocida por su oferta de combustibles de calidad, que cuentan con el aditivo exclusivo Dynamax Plus. Esta fórmula avanzada entrega potencia, protección y rendimiento para todo tipo de vehículos, especialmente aquellos de alta gama que requieren máximo desempeño.
Loyda Whyte, Gerente Regional de Mercadeo para Jeep, Peugeot y RAM de Grupo Q, señaló que la colaboración permite garantizar una experiencia integral al cliente, al unir la calidad de los vehículos con combustibles confiables y de alto nivel desde el primer kilómetro. Carlos Escobar, Gerente Retail de Gasolineras UNO, remarcó que el acuerdo fortalece la visión compartida de calidad y servicio al cliente, ofreciendo combustibles que protegen y maximizan el desempeño desde el primer uso.
Los combustibles ofrecidos por Gasolineras UNO cuentan con la fórmula Dynamax Plus, que potencia la eficiencia, protección y rendimiento del motor.
Actualmente, Gasolineras UNO suma más de 115 estaciones de servicio en Guatemala. Todas proveen combustibles mejorados con Dynamax Plus, diseñados para cuidar el motor y mejorar la eficiencia del vehículo.
UNO inició operaciones en 2002 con la apertura de su primera estación en Honduras y hoy opera 169 estaciones en ese país, además de brindar servicios en El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Guatemala. En 2022 introdujo Dynamax+, un paquete de aditivos que reduce la fricción y limpia el motor a profundidad, optimizando el rendimiento del combustible.
Grupo Q, con sede en El Salvador, cuenta con más de 70 años en la región representando marcas automotrices prestigiosas. Comenzó operaciones en 1952 y hoy tiene presencia en todos los países de Centroamérica, consolidándose como uno de los grupos empresariales más relevantes del sector.