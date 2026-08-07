 USAC Informa a PDH sobre falta de registros de estudiantes
Nacionales

Usac entrega informe a la PDH sobre falta de registros académicos de estudiantes

El documento fue entregado en el marco de las diligencias que buscan esclarecer cómo fueron borrados los registros académicos de 17 estudiantes de la Universidad de San Carlos.

Compartir:
Delegados de la PDH se presentaron al campus central de la Usac para dar seguimiento a denuncias de estudiantes por falta de registros académicos., PDH
Delegados de la PDH se presentaron al campus central de la Usac para dar seguimiento a denuncias de estudiantes por falta de registros académicos. / FOTO: PDH
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) confirmó este viernes, 7 de agosto, que ya recibió el informe solicitado al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por el caso de los estudiantes de quienes habrían sido borrados sus registros académicos.

La entidad detalló que se encuentra dándole seguimiento a la situación que enfrentan los universitarios y señaló que la cifra de quienes han requerido el acompañamiento se elevó a 17.

Tras concretarse la recepción de la información remitida por la Usac, ahora comenzará la fase de análisis por parte de la Procuraduría para posteriormente emitir la resolución correspondiente

De acuerdo con datos revelados por movimientos estudiantiles, son aproximadamente 100 estudiantes los afectados, quienes en su mayoría interpusieron denuncias también en el Ministerio Público para que se realice la investigación sobre lo ocurrido.

Según las versiones, los afectados cuentan con pruebas que respaldan sus estudios en la Usac y han señalado que el haber participado en las manifestaciones contra la actual administración, a cargo del rector Walter Mazariegos, sería el detonante para que sus registros académicos hayan sido eliminados.

Por su parte, al Usac ha indicado a través de redes sociales que tras la toma del campus en 2022 fueron tomados varios expedientes de los alumnos afectados.

Análisis: Experto señala los desafíos que enfrenta actualmente la Usac

El doctor en derecho constitucional Javier Monterroso señaló las decisiones judiciales, denuncias pendientes y otros aspectos que han marcado el escenario reciente dentro de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Reporte sobre seguridad

La PDH indicó que también la casa de estudios cumplió con dar respuesta a los requerimientos de información que se hicieron con respecto a la seguridad en el campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.

También la Policía Nacional Civil trasladó detalles a la entidad sobre la presencia policial en las afueras del recinto, área donde se han dado manifestaciones en distintas ocasiones.

Emitirán pronunciamiento

Los universitarios afectados anunciaron que este viernes, en horas de la tarde, brindarán declaraciones a la prensa para profundizar en la problemática, explicar qué ocurrió y las acciones planteadas para intentar recuperar su información académica.

Hasta ahora, han expresado su preocupación porque no existen los registros de su trayectoria universitaria, incluyendo cursos aprobados.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango t
Nacionales

Este fin de semana inicia la feria de Jocotenango

08:33 PM, Ago 07
Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidost
Nacionales

Hermano del alcalde de Dolores, acepta su extradición a Estados Unidos

10:12 PM, Ago 07
Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9t
Nacionales

Sala confirma libertad para señalado de embestir a motorista en zona 9

09:19 PM, Ago 07
Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicost
Farándula

Jim Carrey protagonizará el live action de Los Supersónicos

05:24 PM, Ago 07
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 añost
Deportes

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, fallece a los 68 años

06:47 AM, Ago 08

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar