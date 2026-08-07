USAC Informa a PDH sobre falta de registros de estudiantes

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) confirmó este viernes, 7 de agosto, que ya recibió el informe solicitado al departamento de Registro y Estadística de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) por el caso de los estudiantes de quienes habrían sido borrados sus registros académicos.
La entidad detalló que se encuentra dándole seguimiento a la situación que enfrentan los universitarios y señaló que la cifra de quienes han requerido el acompañamiento se elevó a 17.
Tras concretarse la recepción de la información remitida por la Usac, ahora comenzará la fase de análisis por parte de la Procuraduría para posteriormente emitir la resolución correspondiente
De acuerdo con datos revelados por movimientos estudiantiles, son aproximadamente 100 estudiantes los afectados, quienes en su mayoría interpusieron denuncias también en el Ministerio Público para que se realice la investigación sobre lo ocurrido.
Según las versiones, los afectados cuentan con pruebas que respaldan sus estudios en la Usac y han señalado que el haber participado en las manifestaciones contra la actual administración, a cargo del rector Walter Mazariegos, sería el detonante para que sus registros académicos hayan sido eliminados.
Por su parte, al Usac ha indicado a través de redes sociales que tras la toma del campus en 2022 fueron tomados varios expedientes de los alumnos afectados.
Reporte sobre seguridad
La PDH indicó que también la casa de estudios cumplió con dar respuesta a los requerimientos de información que se hicieron con respecto a la seguridad en el campus central, ubicado en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
También la Policía Nacional Civil trasladó detalles a la entidad sobre la presencia policial en las afueras del recinto, área donde se han dado manifestaciones en distintas ocasiones.
Emitirán pronunciamiento
Los universitarios afectados anunciaron que este viernes, en horas de la tarde, brindarán declaraciones a la prensa para profundizar en la problemática, explicar qué ocurrió y las acciones planteadas para intentar recuperar su información académica.
Hasta ahora, han expresado su preocupación porque no existen los registros de su trayectoria universitaria, incluyendo cursos aprobados.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7