Perez Hilton comparte sus palabras tras crisis de salud mental

Tras una grave crisis de salud mental que lo llevó a ser hospitalizado en Miami, el reconocido bloguero de celebridades Perez Hilton pronunció sus primeras palabras al recuperar la capacidad de comunicarse con su madre:
"Necesito ayuda". Este desgarrador pedido de auxilio marca el inicio de su recuperación, luego de un incidente que fue transmitido en directo por TikTok y generó gran preocupación.
Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., permanece bajo atención médica varios días después del suceso.
Según reportes de una fuente cercana a la familia, el comunicador se encuentra estable y consciente, aunque su estado emocional sigue siendo delicado.
"Está sufriendo mucho. Es un hombre con muchísimo dolor", afirmó la fuente al medio británico, destacando que el bloguero aún se encuentra en un "lugar muy oscuro" y "muy, muy triste", sin ser completamente consciente de lo ocurrido.
El incidente que alarmó a sus seguidores y a las autoridades ocurrió el martes por la noche en su casa de Miami. Una inquietante transmisión en vivo por TikTok provocó numerosas llamadas de emergencia al 911, donde el suceso fue clasificado como un "intento de suicidio".
Las autoridades permanecieron varias horas en la vivienda antes de trasladar al influencer a un hospital para recibir atención médica.
La familia de Perez Hilton confirmó su hospitalización y solicitó respeto por su privacidad, revelando que sus tres hijos, su sobrina y su hermana estaban en la casa minutos antes de la transmisión.
Al percatarse de que Hilton atravesaba una "grave crisis de salud mental y se estaba haciendo daño", abandonaron la vivienda para proteger a los niños de presenciar un trauma mayor.
Los Días Previos a la Crisis
Lo ocurrido desconcertó a sus allegados, quienes aseguraron que nada hacía prever la crisis. La fuente consultada por The New York Post relató que Perez Hilton se comportaba con total normalidad durante la mañana del incidente, incluso mostrando entusiasmo por sus proyectos laborales.
"Estaba ilusionado con proyectos futuros. Había sido un buen día hasta ese momento", afirmó el informante, quien también sostuvo que no hubo un hecho puntual que desencadenara la crisis, ni que el bloguero hubiera estado particularmente deprimido. Incluso, el tráfico de su sitio web mostraba signos de recuperación, y él esperaba nuevas oportunidades laborales.
Aunque las causas exactas de la crisis no han sido determinadas, personas cercanas al comunicador consideran que varios factores personales pudieron acumularse en los últimos meses.
Entre ellos figura la reciente mudanza de Las Vegas a Miami, una decisión tomada para priorizar a su familia después de una grave hospitalización en marzo por sepsis y otras complicaciones médicas. Ese episodio implicó dos cirugías y un largo proceso de recuperación que también generó presiones económicas significativas.
La fuente sugirió que el estrés de la mudanza, las responsabilidades de criar a sus tres hijos, las facturas médicas y la incertidumbre laboral podrían haber contribuido al deterioro de su estado emocional.
Adicionalmente, un amigo de la industria señaló que al bloguero también le resultaba difícil asumir que su carrera ya no gozaba del mismo nivel de influencia que tuvo durante la década de 2000.