Filtran llamada 911 sobre muerte de Rob Reiner y su esposa

Una grabación filtrada de una llamada al 911 puso nuevamente en el centro del debate público el caso del asesinato del reconocido director Rob Reiner y su esposa, la productora Michele Singer.
El audio, dado a conocer por medios estadounidenses, evidencia la gravedad del hallazgo de los cuerpos en la residencia que la pareja compartía en Brentwood, Los Ángeles, y detalla la reacción de los servicios de emergencia.
La hija Rob Reiner y Michele, Romy Reiner, fue quien encontró a sus padres sin vida y con heridas graves en el cuello. Ella alertó a las autoridades cerca de las 3:30 de la tarde del domingo, desatando un despliegue policial tras indicar en la llamada que un familiar podría estar implicado y lo describió como "peligroso".
En la conversación con el operador del 911, la persona solicitó inmediatamente "respaldo", término que utilizan los cuerpos de emergencia para requerir apoyo extra de equipos policiales y médicos.
Durante la intervención, los agentes categorizaron la emergencia como "Código 3", una valoración que utiliza el Departamento de Policía de Los Ángeles para señalar situaciones de máxima gravedad que requieren respuesta urgente.
La grabación también menciona la expresión "Incidente 2586 R0825", una clave interna de los servicios de socorro que emplean para identificar el caso concretamente en sus expedientes.
Desarrollo de la investigación y primeros arrestos
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, no se hallaron signos de entrada forzada en la vivienda, lo que abrió nuevas líneas de investigación. Varios miembros de la familia fueron entrevistados por la policía, mientras expertos en criminalística y forenses aseguraron el lugar y recolectaron evidencias.
Sin embargo, las autoridades no han revelado públicamente detalles sobre el arma utilizada ni la cronología exacta de los hechos, debido a que el caso permanece bajo análisis para establecer los motivos y responsables.
Nick Reiner, el hijo mediano de Rob Reiner, fue detenido poco después del hallazgo y enfrenta cargos por homicidio. Nick, de 32 años, fue ingresado en el Parker Center Jail, donde se le habría establecido una fianza de cuatro millones de dólares. Por el momento, no se ha informado si dispone de defensa legal o si emitió declaraciones ante los medios o autoridades.
El Departamento de Policía de Los Ángeles mantiene bajo reserva las novedades sobre los móviles del crimen y no ha precisado cuándo comparecerá Nick Reiner por primera vez ante la justicia.
Rob Reiner, de 78 años, fue una de las figuras más prominentes de Hollywood: empezó su carrera como actor en la serie "All in the Family" y se consolidó como director con obras como "This Is Spinal Tap", "The Princess Bride" y "When Harry Met Sally"
También cofundó la productora Castle Rock Entertainment, vinculada a éxitos como "Seinfeld" y "The Shawshank Redemption".