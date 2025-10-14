 Evacuaciones en Los Ángeles por riesgo de inundaciones
Evacuaciones masivas en Los Ángeles por riesgo de inundaciones

Las autoridades temen que las fuertes lluvias puedan provocar inundaciones y flujos de escombros peligrosos y dañinos.

Inundaciones en EE. UU., NWS
Inundaciones en EE. UU. / FOTO: NWS

Más de 100 viviendas en Palisades, una ciudad acaudalada de Los Ángeles, fueron evacuadas este martes debido a una tormenta que generó gran cantidad de lluvia, fuertes vientos y riesgo de inundaciones, especialmente en las zonas devastadas por los incendios de comienzos de año.

Un río atmosférico que llegó del Pacífico la madrugada del martes obligó a las autoridades a emitir la orden de evacuación y varias alertas para los residentes de zonas como Palisades, Altadena, Sylmar e incluso las montañas de Hollywood, que presentan un alto riesgo de inundaciones y crecidas con escombros, tras los incendios que consumieron esos vecindarios en enero de 2025.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido varias advertencias meteorológicas, incluyendo una alerta de tormenta severa para los condados de la zona metropolitana de Los Ángeles, que incluye las áreas de Ventura, Santa Bárbara y Orange.

El condado de Orange también emitió una orden de evacuación para una zona que incluye un pequeño aeropuerto.

En alerta por inundaciones y deslizamientos

Las autoridades, tanto el NWS como los de las ciudades y los condados, temen que las fuertes lluvias puedan provocar inundaciones y flujos de escombros peligrosos y dañinos.

Los temores se concentran en las áreas incendiadas ya que el suelo quemado repele el agua en lugar de absorberla, por lo que una poca cantidad de lluvia puede provocar inundaciones y riadas de escombros.

También se elevó la alerta por tormenta eléctrica severa para Los Ángeles. El NWS, además, emitió una alerta de posibles tornados, especialmente en la zona central de California.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 96 kilómetros por hora, lo que podría causar daños en techos, revestimientos y árboles.

El NWS de Los Ángeles dijo que "es casi seguro" que se produzcan desprendimientos de rocas en las carreteras de los cañones.

*Con información de EFE

