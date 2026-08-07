César Gastélum: ¿Fingió su muerte? La verdad revelada

La muerte de César Gastélum continúa provocando conmoción y, ahora, también una serie de teorías en redes sociales. Días después de que el influencer mexicano fuera asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, comenzó a circular un video en el que aparece frente a la cámara asegurando que una "broma" se había salido de control.
La grabación rápidamente provocó dudas entre usuarios que se preguntaron si Gastélum realmente había muerto o si el ataque que conmocionó a sus seguidores podía haber sido parte de algún montaje.
Sin embargo, el video no demuestra que el creador de contenido esté vivo: se trata de material grabado antes de su muerte que volvió a circular fuera de contexto después del crimen. La muerte de Gastélum fue reportada por medios internacionales y las autoridades investigan el homicidio.
El video que provocó confusión
En las imágenes que comenzaron a compartirse nuevamente en plataformas digitales se observa a César Gastélum hablando directamente frente a la cámara y ofreciendo disculpas por una situación anterior.
"Me pasé de lanza con esa broma. Quiero pedirles disculpas a todos. Sé que con esas cosas no se juega, pero no pensé que se saliera todo de control", expresa el influencer.
La frase adquirió un significado completamente diferente al ser compartida después de su asesinato.
Algunos usuarios que desconocían la procedencia del material interpretaron sus palabras como si Gastélum estuviera admitiendo que la noticia de su muerte había sido una broma.
Otros incluso comenzaron a preguntarse si las imágenes podían haber sido creadas mediante inteligencia artificial debido a que aparecieron después del ataque.
No obstante, el elemento que explica la confusión es la fecha: el clip corresponde a contenido anterior y fue recuperado y difundido nuevamente después de su fallecimiento. Por lo tanto, no constituye una reaparición posterior al ataque.
¿El video fue creado con inteligencia artificial?
De acuerdo con la información difundida sobre el material, la grabación no habría sido generada mediante inteligencia artificial. Es decir, quien aparece hablando es César Gastélum y las palabras corresponden al propio creador de contenido.
Lo engañoso no sería el contenido original, sino la forma en que volvió a circular.
Al eliminarse el contexto y la fecha en la que fue grabado, la frase sobre una "broma" que se salió de control puede hacer creer que está relacionada con su muerte.
Hasta ahora no existe evidencia pública creíble que demuestre que Gastélum sobrevivió al ataque o que posteriormente haya publicado un mensaje desmintiendo su fallecimiento. Por el contrario, fuentes periodísticas internacionales han confirmado su muerte y han informado sobre la investigación del crimen.
¿Qué le pasó a César Gastélum?
El creador de contenido fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estacionamiento de un restaurante de comida rápida en Culiacán.
Gastélum se encontraba grabando contenido acompañado de otras personas cuando dos individuos que viajaban en una motocicleta se aproximaron. Uno de ellos abrió fuego directamente contra el influencer y posteriormente huyó del lugar.
El ataque ocurrió mientras la transmisión continuaba activa, provocando que parte de lo sucedido fuera presenciado en tiempo real por usuarios de redes sociales.
Los servicios de seguridad acudieron posteriormente al lugar y comenzaron las investigaciones para esclarecer el homicidio.
Autoridades investigan el crimen
El asesinato de Gastélum ocurrió en medio de un complejo escenario de violencia en Sinaloa y las autoridades analizan diferentes elementos para establecer el motivo del ataque.
Entre los aspectos bajo revisión se encuentra la actividad que el influencer mantenía en redes sociales y posibles referencias a grupos criminales en algunas de sus publicaciones. Sin embargo, esto forma parte de las líneas que han trascendido alrededor de la investigación y no equivale a que se haya determinado oficialmente el móvil del homicidio.
El ataque fue directo y los responsables escaparon después de disparar contra el creador de contenido.
Hasta ahora, no se ha establecido públicamente una conclusión definitiva sobre quién ordenó el crimen o cuáles fueron las razones.