 Decomisan paquetes de marihuana en Chimaltenango
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Decomisan 14 paquetes con marihuana en Chimaltenango

La droga era transportada en un vehículo utilizado para el traslado de encomiendas.

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. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad reportaron este viernes, 7 de agosto, el decomiso de paquetes con marihuana como resultado de un operativo implementado en jurisdicción del municipio de Patzicía, Chimaltenango.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) trabajaron en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP) para darle seguimiento a la posible presencia de ilícitos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la droga era transportada en un vehículo utilizado para el traslado de encomiendas. El cargamento habría salido del occidente del país y tenía como destino la Ciudad de Guatemala.

Las diligencias continúan en el lugar para ampliar la investigación, establecer el origen y destino de la droga, así como determinar posibles responsabilidades penales.

Erradican más de 115 mil matas de marihuana

Las fuerzas de seguridad reportaron el hallazgo e incineración de 115 mil 416 plantas de marihuana en un sector del caserío Ixmucané, municipio de Las Cruces, departamento de Petén, durante el pasado 6 de junio de 2026. La PNC agregó que la plantación se ubicaba en varios terrenos poco accesibles y montañosos.

Las autoridades calcularon que lo incinerado tiene un precio que asciende hasta los Q57 millones 708 mil. En un video de los operativos, se pudo observar que los integrantes del Ejército de Guatemala trabajaron en el terreno con herramientas manuales para cortar las plantas.

Tras cortar las matas de marihuana, los uniformados las organizaron en un solo lugar para prenderles fuego. Sin embargo, las autoridades no reportaron capturas por los hallazgos en este terreno del lugar antes descrito.

En los operativos participaron trabajadores de la PNC, específicamente de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, y miembros del Ejército de Guatemala.

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