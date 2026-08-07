Guatemala se acerca a las 100 medallas en Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 entraron en la recta final y los atletas de Guatemala siguen dando muestras de su gran nivel competitivo, con actuaciones que los colocando entre los mejores y que dejan plasmada su pasión por defender los colores de nuestra bandera nacional.
El jueves, Guatemala logró una destacada actuación con la cosecha de nueve medallas: una de oro, tres de plata y cinco de bronce. Con estos resultados, la delegación nacional terminó el día con un total de 82 preseas, repartidas en 15 oros, 29 platas y 38 bronces, que la mantiene en el séptimo lugar del medallero.
El gran protagonista fue Jorge Vega, con la medalla de oro conseguida en salto al potro, la segunda presea dorada del gimnasta nacional en Santo Domingo 2026. También dejó huella en actuaciones como la de Sofía Cabrera, quien junto a Juan Ochoa festejó la plata en el relevo mixto de pentatlón moderno, así como la plata de Viviana Aroche en los 5.000 metros en atletismo.
El calendario aún marca dos días de competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Guatemala mantiene opciones de seguir subiendo al podio en deportes como atletismo, karate, boxeo, E-Sports, esgrima, pentatlón moderno, squash, navegación a vela, natación artística y levantamiento de pesas.
Guatemala: Oro y bronce en gimnasia artística
Jorge Vega y Nicole Herrera Polanco acapararon la atención en la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al conquistar las medallas de oro y bronce en salto al potro y viga de equilibrio, respectivamente.
Vega fue el hombre de la tarde al mostrar su alto nivel en una prueba que terminó con una puntuación de 13.875, tras cumplir con dos ejecuciones de gran dificultad que le permitieron recibir la mejor nota del evento.
Para Vega fue la segunda medalla de oro en Santo Domingo 2026, luego de que el miércoles celebrara la presea dorada en la modalidad de suelo, con una destacada rutina que le permitió obtener la mejor calificación por delante de los representantes de Colombia y Puerto Rico.
La plata quedó en manos del colombiano Camilo Vera, quien terminó con una nota de 13.825, mientras que el bronce fue para el puertorriqueño Jensuel Soto. En la final de salto al potro también compitió el guatemalteco Rahi García, quien cerró la prueba en el séptimo lugar con una puntuación de 12.125.
Más tarde, Nicole Herrera Polanco festejó la medalla de bronce en la viga de equilibrio al recibir una nota de 11.850. El oro fue para la panameña Danais Lide de León (12.950), mientras que la mexicana Isabel Escalera se quedó con la plata (12.650). Nicole también compitió en suelo y finalizó séptima con 11.700.
Jaycko Bourdet, de Guatemala, estuvo presente en la final de barras paralelas, donde fue cuarto y obtuvo una puntuación de 12.850, mientras que Mario Taperio terminó en el octavo lugar con 9.950.
*Información del COG.