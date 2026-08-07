 Impresionante video: árbol enorme cae sobre un hombre
Viral

Cámara capta el momento en que enorme árbol cae sobre un hombre

Árbol de gran tamaño cae sobre un hombre en plena calle y todo queda grabado.

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Hombre se salva de milagro tras caerle encima un enorme árbol., Captura de pantalla video de X.
Hombre se salva de milagro tras caerle encima un enorme árbol. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un hombre se salvó de sufrir heridas graves luego de que un árbol de gran tamaño colapsara y cayera sobre él mientras se encontraba en una banqueta de Río de Janeiro, Brasil. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad y posteriormente se volvió viral en redes sociales.

En las imágenes se observa al hombre caminar por la vía y detenerse en la banqueta, aparentemente con la intención de cruzar la calle. Segundos después, el árbol se desploma de manera repentina y cae directamente sobre el lugar donde se encontraba.

El incidente ocurrió en medio de una fuerte tormenta acompañada de intensas ráfagas de viento, condiciones que, según reportes preliminares, habrían provocado que el árbol cediera y terminara sobre la zona peatonal.

Tras el impacto, varias personas que se encontraban en el sector acudieron de inmediato para auxiliar al hombre y ayudarlo a salir de entre las ramas.

Hombre sobrevive de milagro 

A pesar de la fuerza con la que cayó el árbol, el hombre logró incorporarse y retirarse caminando. De acuerdo con los reportes disponibles, no sufrió heridas.

El video ha causado sorpresa entre los usuarios de redes sociales, principalmente por la cercanía entre el árbol y el peatón y por la manera en que logró salir prácticamente ileso del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre otras personas heridas ni sobre posibles daños adicionales ocasionados por la caída del árbol en la zona.

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