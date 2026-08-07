Futbolista Nicolas Bosshardt atropella a hombre en São Paulo

Una cámara de seguridad captó el momento en que el futbolista brasileño Nicolas Bosshardt, de 19 años, se vio involucrado en un accidente de tránsito que terminó con la muerte de un hombre de 84 años en el municipio de Barueri, São Paulo, Brasil.
El accidente ocurrió la noche del lunes 3 de agosto en las afueras de un centro comercial. Las imágenes muestran el momento exacto en que el vehículo conducido por Bosshardt atropella al adulto mayor. Tras el impacto, el hombre fue atendido por cuerpos de emergencia, pero falleció debido a la gravedad de las lesiones, según las autoridades.
Futbolista fue detenido
Bosshardt, lateral izquierdo del São Paulo, fue detenido en flagrancia esa misma noche, pero posteriormente un juez autorizó que enfrentara el proceso en libertad luego de una audiencia realizada el martes.
La investigación tomó relevancia luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo señalara que el jugador presuntamente participaba en una carrera callejera al momento del atropello. Sin embargo, el club negó esa versión y aseguró que el futbolista salía de un centro comercial cuando ocurrió el accidente.
Medidas judiciales
Como parte de las medidas judiciales, Bosshardt deberá presentarse mensualmente ante la justicia, tiene suspendida su licencia de conducir y no podrá salir de su zona de residencia por más de ocho días sin autorización.
A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el São Paulo informó que el jugador permaneció en el lugar para brindar asistencia y activar los servicios de emergencia. Además, aseguró que las autoridades determinaron que no había ingerido bebidas alcohólicas y que su licencia de conducir estaba vigente.
El club expresó sus condolencias a la familia de la víctima y señaló que continuará dando seguimiento al caso mediante su departamento jurídico, mientras avanzan las investigaciones para determinar las responsabilidades del accidente.