Jorge Vega impone categoría y gana oro en Santo Domingo 2026

El guatemalteco Jorge Vega se proclamó campeón en la modalidad de salto de la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras ejecutar una impecable rutina que le dio una puntación de 13.875 puntos.
Jorge Vega, que ayer fue campeón en suelo, disputó la final del salto con competidores de Puerto Rico, República Dominicana, Colombia y Jamaica. En la final también estuvo el otro guatemalteco Jefferson García.
Vega se consolidó en un deporte en el cual es una eminencia en Guatemala. La final fue bien disputada, pero tras la rutina, el oro le tocó al "País de la Eterna Primavera".
Así quedó el podio del salto de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026:
- Oro: Jorge Vega de Guatemala con 13.875 puntos
- Plata: Keynher Vera de Colombia con 13.825 puntos
- Bronce: Jensuel Soto de Puerto Rico con 13.825 puntos
El otro guatemalteco en competición, Jefferson García se quedó con el séptimo lugar con un puntaje de 12.125.
Jorge Vega, campeón del suelo
El guatemalteco Jorge Vega se proclamó campeón en la modalidad de suelo de la gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, tras ejecutar una impecable rutina que recibió la mejor calificación de la final: 14.200 puntos.
Vega confirmó su gran momento deportivo y conquistó ayer su cuarto título consecutivo en Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de coronarse en Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026.
El podio lo completaron el colombiano Camilo Vega, plata con 13.750, y el puertorriqueño José López, bronce con 13.200. El también guatemalteco Jaycko Bourdet terminó sexto con 12.350.
Bourdet también participó en la final de caballo con arzones, donde ocupó el octavo puesto con 11.900. En anillos, Mario Roberto Taperio finalizó quinto con 12.450.