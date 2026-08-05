Guatemala gana oros en recta final de Santo Domingo 2026

La delegación de Guatemala que participa en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sumó este miércoles 5 de agosto tres medallas de oro y acumula un total de 14 metales dorados cuando restan tres días para que finalice la competencia. Con los 14 oros, Guatemala sigue posicionada en la séptima posición, la cual se proyecta sea su lugar final en esta edición de las justas deportivas que también dan boleto a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
La guatemalteca Sofía Cabrera consiguió el primer oro del día al ocupar el primer lugar en el pentatlón moderno individual femenino. "Una guerrera con todas sus letras... Sofía Cabrera subirá a lo alto del podio en el pentatlón moderno de Santo Domingo. Determinación y entrega en casa paso de su prueba. ¡Felicidades Sofía!", fue la felicitación del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Oros en gimnasia y karate
La jornada productiva de los chapines se trasladó a dos deportes específicos: La gimnasia artística y el karate, donde Jorge Vega y Pedropablo de la Roca, respectivamente, subieron a lo más alto del podio e hicieron sonar el Himno Nacional de Guatemala en República Dominicana.
Pedropablo de la Roca sube al podio en karate, modalidad kumite -60kg masculino. También logra su clasificación a Juegos Panamericanos Lima 2027. "Con el corazón que casi se sale del pecho, el guatemalteco nos regaló una exhibición de su mejor karateca. ¡Felicidades por este extraordinario logro muestra de la disciplina y ardua preparación hecha!", escribió el COG en sus redes sociales tras el triunfo obtenido por De la Roca.
Jorge Vega se lleva la medalla de oro en suelo de gimnasia artística masculino individual. "Con la piel eriza y el corazón bombeando a mil gracias a Jorge Vega, oro en suelo de la gimnasia artística de Santo Domingo. Mágico, único, impecable. Su rutina robó aplausos y evocó la grandeza de un héroe del deporte guatemalteco. ¡Felicidades Jorge!", dijo el COG.