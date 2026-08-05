 MEM oficializa uso de alcohol carburante en gasolinas
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Gasolinas con alcohol carburante: el MEM publica las reglas para su implementación

La gasolina E10 estará disponible en Guatemala a partir del 22 de agosto de 2026.

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E10 en Guatemala genera expectativa y dudas sobre el nuevo combustible “más limpio”., MEM.
E10 en Guatemala genera expectativa y dudas sobre el nuevo combustible “más limpio”. / FOTO: MEM.
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El Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió el Acuerdo Ministerial No. 333-2026/SG, mediante el cual establece la implementación de disposiciones para la incorporación obligatoria de alcohol carburante en las gasolinas comercializadas en Guatemala, y lo publicó este miércoles, 5 de agosto, en el diario oficial.

El acuerdo, fechado hace dos días, señala que la medida tiene como objetivo regular la mezcla de alcohol carburante con combustibles fósiles, con el propósito de fortalecer la seguridad del abastecimiento energético, promover un uso más eficiente de los recursos y contribuir a la conservación ambiental.

De acuerdo con el documento, la incorporación del alcohol carburante a la gasolina regular será obligatoria a partir del 22 de agosto de 2026, conforme a las proporciones y especificaciones técnicas establecidas para su distribución y comercialización en el territorio nacional.

Asimismo, el acuerdo dispone que la mezcla con gasolina superior se realizará una vez que la Dirección Competente concluya las evaluaciones técnicas y económicas necesarias para determinar su viabilidad en aspectos relacionados con almacenamiento, transporte, comercialización y mezcla.

Gasolina E10 estará disponible en Guatemala desde agosto

El Ministerio de Energía reveló la fecha exacta en la que estará disponible para su suministro en el país y explicó que los usuarios podrán elegir entre la gasolina E10 y la gasolina tradicional.

Especificaciones para el uso de E10

El Ministerio también establece que, antes de iniciar la distribución del combustible mezclado, deberán estar definidas las especificaciones técnicas y los procedimientos para garantizar una implementación adecuada en todo el país.

En materia de supervisión, la Dirección Competente y la Dirección General de Hidrocarburos serán las responsables de realizar inspecciones y fiscalizaciones para verificar la calidad, trazabilidad y cumplimiento de las disposiciones contenidas en el acuerdo.

El documento también indica que la normativa entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario de Centro América.

Con esta disposición, Guatemala avanza en la incorporación de biocombustibles a su matriz energética, una medida que, según las autoridades, busca diversificar las fuentes de energía utilizadas en el transporte y reducir el impacto ambiental derivado del consumo de combustibles fósiles.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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