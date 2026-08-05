 Desaparecen todas las fotos del Instagram de Vinícius
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Vinícius desaparece todas sus fotos de Instagram

Esta situación se da en plenas negociaciones para tratar su posible renovación con el Real Madrid.

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Vinícius, jugador del Real Madrid
Vinícius, jugador del Real Madrid / FOTO: EFE
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El perfil del futbolista brasileño Vinícius Jr., del Real Madrid, apareció este miércoles sin ninguna de las fotos que había subido desde su cuenta de Instagram, ni con la identificativa foto de perfil, en plenas negociaciones para tratar su posible renovación con el club blanco.

El delantero se incorporó el lunes a los entrenamientos del equipo, bajo el mando del nuevo entrenador, José Mourinho, tras su participación con la selección brasileña en el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Vinícius, que termina contrato con el Real Madrid en junio de 2027, se encuentra tratando su posible prolongación con la entidad, bajo informaciones que apuntan a un presunto interés del Arsenal inglés en su contratación.

Este miércoles, su perfil de la red social Instagram apareció sin ni una sola publicación, aunque ni el jugador ni su entorno han aclarado si se trata de una eliminación voluntaria o un jaqueo de sus redes sociales.

Sin embargo, su cuenta en 'X' no presenta ningún cambio significativo.

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Instagram de Vinícius sin fotografías - Instagram de Vinícius

Vinícius en el Real Madrid

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, nacido el 12 de julio de 2000 en São Gonçalo, Brasil, conocido como Vinícius Jr. o Vini Jr., es un delantero/extremo izquierdo brasileño del Real Madrid y de la selección de Brasil. Es considerado uno de los mejores jugadores del mundo por su velocidad, regate, técnica y capacidad de desequilibrio.

El Real Madrid acordó su fichaje con el Flamengo en mayo de 2017 por unos 45 millones de euros (récord por un menor de edad brasileño en ese momento). Se incorporó en julio de 2018, tras cumplir 18 años. Debutó oficialmente el 29 de septiembre de 2018 ante el Atlético de Madrid. En sus primeros años alternó con el Castilla (5 partidos y 4 goles) y se adaptó progresivamente al primer equipo.

Los siguientes días serán trascendentales en las negociaciones Real Madrid-Vinícius. 

Vinícius se incorpora a la pretemporada del Real Madrid con su futuro aún en el aire

Vinícius regresó a la pretemporada del Real Madrid junto a Brahim Díaz y el nuevo fichaje Bernardo Silva.

*Información EFE. 

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