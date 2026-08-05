Pacheco y Chaclán obtienen libertad tras 15 meses en prisión

Los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, señalados por el Ministerio Público (MP) dentro de un caso en el que se investigan las manifestaciones ciudadanas de 2023, recuperaron este miércoles, 5 de agosto, su libertad tras permanecer en prisión preventiva durante 15 meses.
El proceso penal contra los exlíderes, quienes fueron detenidos en abril de 2025, se remonta a las manifestaciones de octubre y noviembre de 2023, cuando pueblos indígenas encabezaron bloqueos masivos para exigir el respeto a las elecciones ganadas por el hoy presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, frente a los intentos de anular los resultados por parte de la Fiscalía entonces liderada por Consuelo Porras.
Entre gritos donde se expresaba "que vivan los pueblos", los familiares, amigos e integrantes de los 48 Cantones, celebraron el momento en el que se abrieron las puertas de la cárcel Mariscal Zavala, en la zona 17 capitalina, y Pacheco y Chaclán salieron para el tan esperado reencuentro.
Tras esto, el ambiente se llenó de sonrisas, abrazos y aplausos, seguido por una oración en la que los presentes agradecieron por tener respuesta a los clamores que durante más de un año hicieron para que este momento fuera una realidad.
Oscar Chaclán, hijo de Héctor, expresó: "Hubo momentos donde creímos que esto no iba a ocurrir por el sistema tan cooptado, pero gracias al pueblo de Guatemala. Vamos a demostrar que nosotros somos inocentes de lo que nos señalan, decimos nosotros, porque somos un equipo. Gracias".
"Nunca hemos sido terroristas"
Pacheco, exvicepresidente de los 48 Cantones y viceministro de Energía y Minas del actual Gobierno, expresó su agradecimiento al pueblo de Totonicapán por el apoyo y respaldo que les brindaron. "A los vecinos que se tomaron el tiempo en 2025 de venir a visitarnos, traernos víveres. Créannos que no ha sido fácil, son 15 meses. A la junta directiva 2026, que ha retomado esa consigna, es un sacrificio de servir con honor al pueblo, ha estado al pendiente de nosotros", dijo.
"Usted, vecino que nos visualiza, que nos ha deseado a través de sus oraciones estar bien; y a usted, que nos ha difamado, pues que Dios lo bendiga. La paz interna que nosotros cargamos, sabemos que no hemos hecho nada más que servir a nuestro pueblo y que el servicio comunitario es una bendición.
A criterio del exlíder indígena, ha existido una represión jurídica, que cualquiera puede vivir. En ese sentido, consideró que hoy se marca un precedente, no solo para los hoy liberados y otros exlíderes señalados, sino en general para las autoridades indígenas, no solo para 48 Cantones, sino para todo el pueblo de Guatemala. "Nos quieren vedar el derecho a manifestar y pelear por nuestros derechos. Es una bendición que se estén retomado los temas judiciales, pero tenemos que seguir adelante", concluyó.
Mientras tanto, Chaclán, quien fue tesorero de la referida organización en 2023, indicó que han vivido un proceso malicioso que se ha extendido por más de 15 meses, pero enfatizó que "la justicia ha llegado". "Y podemos decir que Ahora mismo estamos en libertad, sabemos que el proceso aún no ha terminado, pero vamos a seguir porque estamos seguros, sin duda alguna, de que somos inocentes", añadió.
"Los pueblos indígenas nunca han sido terroristas, simplemente hemos defendido nuestros derechos", manifestó el exdirigente.
Bajo medidas sustitutivas
El juez penal Mynor Moto revocó la prisión preventiva que pesaba en contra de ambos exdirectivos de la organización indígena '48 Cantones de Totonicapán', dictó el arresto domiciliario y les impuso una fianza de 160 mil quetzales a cada uno, la cual, según su abogado, fue cubierta con diferentes apoyos.
Durante la audiencia, el juez también acató una orden de la Sala Cuarta de Apelaciones para sumar el delito de asociación ilícita a los cargos ya existentes de terrorismo y obstrucción a la acción penal contra los acusados, y dio plazo hasta el 3 de septiembre próximo para presentar pruebas de descargo.
"El servicio comunitario no es cometer ningún delito. Recobrar la libertad es un paso grande para Guatemala, pero la caución (fianza) es muy elevada", declaró Pacheco ayer tras salir de la audiencia celebrada este día para la revisión de cargos.
Además del pago de la fianza, la resolución judicial prohíbe a Pacheco y Chaclán salir del país, les exige firmar el libro de control una vez al mes y los inhabilita para ejercer cargos públicos.
Pacheco se desempeñaba como viceministerio de Energía y Minas antes de su captura y el Gobierno indicó que estará evaluando su situación, sin esclarecer si seguirá en el cargo.