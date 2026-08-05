Fuertes acusaciones de Saúl Phillip contra el arbitraje

El técnico del Aurora F. C., el costarricense Saúl Phillip, puso el dedo en la llaga del arbitraje nacional y sus acusaciones causan revuelo en el ámbito deportivo guatemalteco.
La fecha 2 del Torneo Apertura 2026 tuvo continuidad el pasado lunes 3 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Mario Camposeco con el enfrentamiento entre Xelajú y Aurora F. C., duelo el cual lo ganó el equipo de casa por 3-1.
Ese partido tuvo muchas jugadas polémicas, que derivó en tres expulsiones: Pablo Mingorance y José Vivas por Aurora, y, Yilton Díaz por Xelajú; además, hubo varias solicitudes del Football Video Support (FVS).
Pero fue en la conferencia de prensa, donde Saúl Phillip no se quedó en silencio y denunció una situación extraña sobre el tema del arbitraje.
Declaraciones de Saúl Phillip
"Aprovecho que están todos porque quiero hacer énfasis en un tema. No justifico la derrota porque no es parte de mi persona, pero sí quiero hacer del conocimiento público a raíz de lo ocurrido en el torneo de Copa (Súper Copa Bantrab 2026)", expresó Phillip.
Añadió: "Hay una situación que la tengo que externar, y es el tema arbitral, y posiblemente el siguiente juego vaya a salir suspendido; y posiblemente me vayan a suspender por lo que voy a decir, pero lo tengo qué decir. Hay situaciones que se están presentando, que no son en función que va en el juego".
Phillip dice que dichas situaciones las vio en el duelo de la primera fecha ante Guastatoya, pero que no dijo nada, pero tras lo ocurrido ante Xelajú decidió romper el silencio.
Saúl Phillip fue claro: "Nos están golpeado mucho por lo que pasó en el Torneo de Copa con los réferis. Los mismos árbitros nos han dicho, que no vamos a hacer lo mismo que hicimos en la final. En la final, fue un partido de futbol y quedó ahí; están tomando represalias por lo que pasó en el torneo final".
Phillip asegura que fue él mismo que trató de retirar a sus jugadores de inmediato para que no pasara más en aquella final de la Súper Copa Bantrab donde hubo un mal arbitraje que terminó con el título de Antigua G. F. C.
"No me parece la forma en que nos están arbitrando. Lo tenía qué decir, con el respeto de todo el mundo", finalizó Saúl Phillip.
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🗣️Saúl Phillips habla del mal arbitraje a raíz de lo sucedido en la Final de la Supercopa Bantrab♬ sonido original - Pasion Deportiva 502