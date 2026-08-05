Finaliza la erupción del Volcán de Fuego: Últimas Noticias

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó este miércoles, 5 de agosto, que tras más de 50 horas de actividad se determinó que ya finalizó la erupción del volcán de Fuego.
Por medio de un boletín especial, la institución detalló que se mantiene un monitoreo multiparamétrico continuo de la actividad del coloso, lo cual permitió evaluar e identificar variaciones importantes después del mediodía y declarar el fin de la erupción.
Se indicó que mientras duró la referida actividad, se tuvo un amplio conjunto de productos volcánicos, entre los de mayor impacto se encuentran las corrientes de densidad piroclástica, la dispersión y caída de ceniza.
Las barrancas más afectadas y donde se observó la presencia de la mayor cantidad de material volcánico acumulado fueron la Seca, ubicada en el flanco oeste, y la Ceniza, en el suroeste. También en el cráter se observaron procesos de erosión drásticos durante la erupción, situación que causó cambios en la morfología.
Por aparte, el ente científico indicó que las comunidades con mayor afectación por la caída de ceniza so las que se encuentran en el flanco oeste y suroeste, ubicadas en la región municipal de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.
Actividad volcánica se mantendrá y persisten "amenazas"
La erupción del volcán empezó el pasado 2 de agosto y dejó a aproximadamente 29 mil personas afectadas en 18 comunidades que habitan las faldas del coloso y sus alrededores, quienes sufrieron la caída de ceniza en sus hogares.
Según las autoridades, casi 1 mil 700 personas fueron evacuadas debido a los riesgos asociados a las fuertes explosiones que registró el volcán, que no dejaron víctimas ni daños materiales hasta el momento. Actualmente, ya comenzaron con el proceso de retorno a sus hogares.
Sin embargo, el Insivumeh mencionó que la actividad en el volcán de Fuego continuará en los siguientes días o semanas, por lo que se mantienen "amenazas activas" como: lahares, por material volcánico que se mezcla con agua de lluvia y desciende en forma de flujos por las barrancas; removilización de ceniza, es decir que las partículas depositadas en las superficies de viviendas y zonas agrícolas, entre otras, puede ser movilizada de nuevo por el viento y mantenerse suspendida; y la dispersión de ceniza, que se refiere a que el coloso seguirá con la emisión de partículas, aunque en alturas inferiores a los 5 mil metros sobre el nivel del mar.
La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.