 Finaliza la erupción del Volcán de Fuego: Últimas Noticias
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

El Insivumeh aseguró que mantiene el monitoreo de la actividad volcánica y advirtió sobre los riesgos persistentes.

Compartir:
Volcán de Fuego: actividad 3 de agosto de 2026, Conred
Volcán de Fuego: actividad 3 de agosto de 2026 / FOTO: Conred
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) confirmó este miércoles, 5 de agosto, que tras más de 50 horas de actividad se determinó que ya finalizó la erupción del volcán de Fuego.

Por medio de un boletín especial, la institución detalló que se mantiene un monitoreo multiparamétrico continuo de la actividad del coloso, lo cual permitió evaluar e identificar variaciones importantes después del mediodía y declarar el fin de la erupción.

Se indicó que mientras duró la referida actividad, se tuvo un amplio conjunto de productos volcánicos, entre los de mayor impacto se encuentran las corrientes de densidad piroclástica, la dispersión y caída de ceniza.

Las barrancas más afectadas y donde se observó la presencia de la mayor cantidad de material volcánico acumulado fueron la Seca, ubicada en el flanco oeste, y la Ceniza, en el suroeste. También en el cráter se observaron procesos de erosión drásticos durante la erupción, situación que causó cambios en la morfología.

Por aparte, el ente científico indicó que las comunidades con mayor afectación por la caída de ceniza so las que se encuentran en el flanco oeste y suroeste, ubicadas en la región municipal de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango.

Actividad volcánica se mantendrá y persisten "amenazas"

La erupción del volcán empezó el pasado 2 de agosto y dejó a aproximadamente 29 mil personas afectadas en 18 comunidades que habitan las faldas del coloso y sus alrededores, quienes sufrieron la caída de ceniza en sus hogares.

Según las autoridades, casi 1 mil 700 personas fueron evacuadas debido a los riesgos asociados a las fuertes explosiones que registró el volcán, que no dejaron víctimas ni daños materiales hasta el momento. Actualmente, ya comenzaron con el proceso de retorno a sus hogares.

Sin embargo, el Insivumeh mencionó que la actividad en el volcán de Fuego continuará en los siguientes días o semanas, por lo que se mantienen "amenazas activas" como: lahares, por material volcánico que se mezcla con agua de lluvia y desciende en forma de flujos por las barrancas; removilización de ceniza, es decir que las partículas depositadas en las superficies de viviendas y zonas agrícolas, entre otras, puede ser movilizada de nuevo por el viento y mantenerse suspendida; y la dispersión de ceniza, que se refiere a que el coloso seguirá con la emisión de partículas, aunque en alturas inferiores a los 5 mil metros sobre el nivel del mar.

La última erupción significativa del coloso se registró el 9 de marzo de 2025, y la más mortal fue el 3 de junio de 2018 con saldo de 202 muertos y al menos 229 desaparecidos, además de miles de dólares en pérdidas materiales.

En Portada

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidost
Nacionales

Pacheco y Chaclán recuperan su libertad tras 15 meses detenidos

02:56 PM, Ago 05
Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividadt
Nacionales

Finaliza la erupción del volcán de Fuego tras más de 50 horas de actividad

01:43 PM, Ago 05
Ejecutivo explica situación de salud del presidente Arévalot
Nacionales

Ejecutivo explica situación de salud del presidente Arévalo

01:02 PM, Ago 05
MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos abiertos en su contrat
Nacionales

MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos abiertos en su contra

12:48 PM, Ago 05
Fuertes acusaciones de Saúl Phillip contra el arbitraje guatemaltecot
Deportes

Fuertes acusaciones de Saúl Phillip contra el arbitraje guatemalteco

02:28 PM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar