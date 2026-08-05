Tragedia en vivo: muerte del TikToker impacta a pareja

La muerte del creador de contenido César Gastélum sigue generando conmoción en redes sociales. Horas después de que el influencer fuera asesinado durante una transmisión en vivo en Culiacán, Sinaloa, otro video comenzó a viralizarse: el momento en que su pareja, la influencer conocida como La Beba, recibió los primeros mensajes que alertaban sobre el ataque mientras realizaba un directo con sus seguidores.
La escena rápidamente provocó miles de reacciones debido a la incertidumbre y el dolor que mostró la joven al intentar confirmar la información que comenzaba a inundar los comentarios de su transmisión.
Una transmisión cambió por completo
La Beba conversaba con normalidad con sus seguidores cuando varios usuarios empezaron a escribir insistentemente que César Gastélum había sido atacado a balazos.
Al principio, la influencer mostró incredulidad y preguntó repetidamente si lo que le estaban diciendo era verdad o si se trataba de una broma de mal gusto. Mientras leía los comentarios, intentó buscar información en distintas plataformas para verificar lo ocurrido.
Conforme pasaban los minutos, su expresión cambió por completo al notar que cada vez más personas hablaban del mismo hecho.
"Díganme que no es cierto"
En los videos que posteriormente fueron compartidos en TikTok, Instagram y X, se observa a La Beba visiblemente nerviosa mientras intenta comunicarse con personas cercanas y revisar publicaciones relacionadas con César Gastélum.
La influencer insistía en que esperaba que todo fuera falso y pidió a sus seguidores no difundir información sin confirmar.
Sin embargo, poco después comenzaron a aparecer los primeros reportes periodísticos y publicaciones de páginas informativas, lo que incrementó la angustia de la joven.
Durante la transmisión, La Beba recordó que había hablado recientemente con César Gastélum y reveló que ambos tenían planes para reunirse en los próximos días.
Según comentó, el influencer incluso le había prometido llevarle una serenata y compartir una cita romántica, un detalle que conmovió a miles de usuarios cuando el video comenzó a difundirse en redes sociales.
Las declaraciones hicieron aún más doloroso el momento, ya que evidenciaban que la pareja mantenía contacto constante antes del ataque.
Las redes reaccionan con mensajes de apoyo
Después de que los clips se viralizaran, miles de seguidores expresaron su solidaridad con La Beba.
Muchos usuarios lamentaron que la influencer se enterara de una noticia tan devastadora frente a cientos de personas conectadas y señalaron el impacto que puede tener la inmediatez de las redes sociales cuando ocurre una tragedia de esta magnitud.
Otros destacaron que la transmisión reflejó el desconcierto que vivieron familiares, amigos y seguidores durante los primeros minutos posteriores al atentado.
El asesinato de César Gastélum
César Gastélum, de aproximadamente 25 años, era un creador de contenido con más de medio millón de seguidores en TikTok, donde publicaba videos relacionados con su estilo de vida, retos y contenido de entretenimiento.
La noche del 4 de agosto fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo frente a un restaurante en Culiacán. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en una motocicleta se acercaron hasta el lugar y uno de ellos le disparó en la cabeza antes de huir. El ataque quedó parcialmente registrado en la transmisión.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer el crimen e identificar a los responsables. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, una de las líneas de investigación contempla el análisis de algunas publicaciones realizadas por el influencer, además de videos de cámaras de vigilancia y otros indicios recopilados tras el ataque.