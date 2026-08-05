 MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos
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MP recibe solicitudes de exiliados para conocer casos abiertos en su contra

Las investigaciones que los vinculan fueron abiertas durante la gestión de Consuelo Porras.

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Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026., Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU
Ciudadanos ingresan a la sede del Ministerio Público en mayo de 2026. / FOTO: Ilustrativa de archivo: Omar Solís/EU
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El Ministerio Público (MP) ha recibido solicitudes de ciudadanos guatemaltecos que se encuentran en el exilio y buscan conocer detalles acerca de los expedientes relacionados con los casos en los que han sido señalados.

Según el secretario privado del MP, Edwin Santiago Chavajay, el pasado 1 de agosto se recibió un significativo número de solicitudes de personas que se encuentran fuera del país para tener acceso a los procesos penales que los vinculan.

Las investigaciones fueron abiertas durante la gestión de la exfiscal general, Consuelo Porras, quien estuvo al frente del investigador durante ocho años consecutivos y entregó el cargo en mayo pasado, por lo que ahora la Fiscalía está a cargo de Gabriel García Luna.

El funcionario del MP aseguró que cada una de las solicitudes serán atendidas oportunamente.  

En ese sentido, la exfiscal general Claudia Paz y Paz dijo que esas acciones del MP es un primer paso que sienta las bases para una transformación profunda de la institución para garantizar el acceso a la justicia el retorno al país de los exiliados.

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Exiliada en Estados Unidos desde 2019, la exfiscal general asegura que la salida de Consuelo Porras del Ministerio Público abre una posibilidad real para regresar a Guatemala, tras los años marcados por la persecución judicial, la pérdida de su carrera y el desarraigo familiar.

Comisión podría evaluar situación de exiliados por persecución

El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, anunció el pasado 17 de mayo la creación de una comisión para revisar la situación de periodistas, fiscales, jueces y activistas exiliados y de quienes sientan "temor" por persecución judicial de la anterior jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras, sancionada por EE.UU. y la Unión Europea.

En rueda de prensa, García Luna indicó que el objetivo de la comisión será verificar los procesos judiciales que existen en contra docenas de personas que han denunciado esa persecución judicial en los ocho años que Porras estuvo al frente de la Fiscalía.

"La idea principal es formar una comisión para que se pueda analizar cada uno de los casos, que dentro del sistema las personas que se puedan sentir afectadas o están siendo afectadas puedan abocarse dentro del mismo Ministerio Público para una revisión de esos casos", detalló el funcionario.

El anuncio de García Luna tuvo lugar en su primera conferencia como nuevo fiscal general, tras tomar el cargo en ese momento en reemplazo de Porras, quien fue sancionada en diversas ocasiones por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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