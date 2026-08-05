Obsesión: del Deseo a la Locura Sobrenatural

Lo complicado del género de terror es tomárselo en serio. Eso quiere decir que para el fanático del sobresalto y los ríos de sangre, la película Obsesión podría pensarse que, está hecha para instagramers o tiktokeros que gustan del sketch de terror. Esto podría provocar alguna aversión o resentimiento por parte del purista e ignorar a una de las grandes sorpresas del cine este año.
Si la vemos de lejos esta es una sátira de los tiempos que corren. Un personaje cringe como protagonista que anhela que su amor platónico se convierta en el gran amor de su vida con solo pedir un deseo. Entonces lo que prometía ser una película de calentura juvenil sobre el amor platónico, se convierte en una locura sobrenatural.
Obsesión es la película dirigida por Curry Baker actor, cómico y youtuber estadounidense que según los blogueros de cine especializado en terror es la joven promesa del género. Empezó a llamar la atención con su canal cómico en Youtube: That’s a Bad Idea y luego de varios cortometrajes independientes da el salto con largometraje Milk & Serial (2024) que se convirtió en una sensación.
Con Obsesión (2026), Baker da el salto a festivales internacionales y al cine mainstream. La película que tuvo un presupuesto de US$750 mil, ya recaudó US$420 millones, esto le ganó al youtuber dirigir la re-imaginación de La Masacre de Texas.
Cuidado con lo que deseas
Nadie quiere ver un retrato de la realidad sobre relaciones tóxicas en un contexto donde todo se resuelve con un rompimiento sano y escogerse a uno mismo (que es lo que hay que hacer pero la película duraría 15 minutos). No, esto va más allá de la fantasía y el horror.
Bear (Michael Johnston) un chico torpe e inadecuado que está enamorado de Nikki (Indi Navarrete) pero no se atreve confesarle sus sentimientos. Y en vez de decírselo compra un pedazo de "sauce de un deseo" al que le pide que Nikki lo ame por sobre todas las cosas.
Sin embargo después de satisfacer el deseo y cumplir con el impulso sexual, la relación empieza a ponerse torcida y violenta. De pronto Nikki no es la chica que veíamos al principio, es una versión poseída a causa del "amor bien intencionado" de Bear.
Nikki intenta despertar de esa prisión pero está atrapada en su cuerpo. Ante los comportamientos extraños y sobrenaturales que le muestra Nikki, Bear empieza a experimentar culpa y remordimiento porque sabe que su deseo le hizo daño.
Hay que mencionar que la actuación de Indi Navarrete es brutal y es de reconocerla ya aplaudirla.
¿Historia moralista?
Para nada diremos que el amor es así o de esta manera o de aquella, déjenselo a alguien colegiado y menos que los aleccione un crítico de cine. Esto es una historia de terror y punto.
Sí, Obsesión posee dinámicas reconocibles sobre el inicio de noviazgos pero cuando salimos del espectro ideal y empezamos a ver la película desde una perspectiva más amplia pasamos de la inocencia a una intención macabra, en un abrir y cerrar de ojos.
La película lanza una pregunta como dardo: ¿Qué haríamos por poseer a alguien que no nos corresponde afectivamente?
Esta locura nos invita a pensar si vale la pena adquirir a un ser vivo por el simple hecho que nosotros no matamos una mosca, somos buenas personas y por esa nobleza merecemos ser amados porque la vida y Dios nos la debe; cómo no.
Esa reflexión silogista y enfermiza deja la ventana abierta para disfrutar del terror, del cine gore con un toque de humor negro. Nada más. Por eso es genial. No busquen personajes con quien empatizar, si lo hacen algo malo pasa en ustedes.
Se puede decir con toda claridad: La odias o la amás. Las opiniones en la red van desde una gran película del género hasta la basura más repugnante.