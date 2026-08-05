 PNC refuerza seguridad en zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego
Nacionales

PNC refuerza seguridad en zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego

Las fuerzas de seguridad se encuentran desplegadas para resguardar a evacuados, proteger sus bienes y prevenir delitos.

Compartir:
Personal de la PNC brinda seguridad en áreas afectadas por la erupción del volcán de Fuego., PNC
Personal de la PNC brinda seguridad en áreas afectadas por la erupción del volcán de Fuego. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles, 5 de agosto, que desplegó personal a las áreas afectadas por la erupción del volcán de Fuego con el objetivo de garantizar el orden público y resguardar los bienes de las personas que han sido evacuadas por prevención.

Por medio de un comunicado, la institución indicó que los agentes mantienen presencia en los puntos estratégicos con el fin de impedir cualquier acto delictivo que pretenda aprovecharse de la emergencia.

"La seguridad e integridad de la población es nuestra máxima prioridad. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a atender de manera oportuna y prudente las órdenes de evacuación preventiva. Proteger a sus familias y mascotas a tiempo es decisivo para evitar pérdidas humanas", destacó.

Asimismo, la PNC señaló que da acompañamiento permanente a las labores de evacuación y asistencia que se desarrollan desde el pasado lunes en regiones aledañas al volcán, que se encuentra ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla.

En Portada

Congreso aprueba la Ley General del Sistema Portuariot
Nacionales

Congreso aprueba la Ley General del Sistema Portuario

09:19 AM, Ago 05
Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y laharest
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad; persiste riesgo de flujos piroclásticos y lahares

07:25 AM, Ago 05
PNC refuerza seguridad en zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuegot
Nacionales

PNC refuerza seguridad en zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego

10:13 AM, Ago 05
El pentatlón moderno le da una nueva medalla de oro a Guatemalat
Deportes

El pentatlón moderno le da una nueva medalla de oro a Guatemala

10:02 AM, Ago 05
Infantino habría negociado la final del Mundial 2030 para conservar el podert
Deportes

Infantino habría negociado la final del Mundial 2030 para conservar el poder

11:16 AM, Ago 05

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañaMessiuniversofutbol
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar