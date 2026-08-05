PNC refuerza seguridad en zonas afectadas por la erupción del volcán de Fuego

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer este miércoles, 5 de agosto, que desplegó personal a las áreas afectadas por la erupción del volcán de Fuego con el objetivo de garantizar el orden público y resguardar los bienes de las personas que han sido evacuadas por prevención.
Por medio de un comunicado, la institución indicó que los agentes mantienen presencia en los puntos estratégicos con el fin de impedir cualquier acto delictivo que pretenda aprovecharse de la emergencia.
"La seguridad e integridad de la población es nuestra máxima prioridad. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a atender de manera oportuna y prudente las órdenes de evacuación preventiva. Proteger a sus familias y mascotas a tiempo es decisivo para evitar pérdidas humanas", destacó.
Asimismo, la PNC señaló que da acompañamiento permanente a las labores de evacuación y asistencia que se desarrollan desde el pasado lunes en regiones aledañas al volcán, que se encuentra ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla.